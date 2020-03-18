Коронавирус в Украине: кто и как зарабатывает на продаже тестов

В Украине, где уже началась эпидемия коронавируса, сейчас остро стоит вопрос с обеспечением больниц экспресс-тестами. Однако чиновники и близкие к власти бизнесмены пытаются заработать на таких ценных анализах. Они закупают их через посредников. И как выяснилось, большинство из них так или иначе связаны с бывшими или действующими служащими.

Причем тесты одного и того же производителя продают нам в три раза дороже, чем в богатой Великобритании.

Как и кто продает украинскому бюджету тесты – читайте в материале OBOZREVATEL.

Муж — в фонде Кабмина

На сайте госзакупок Прзорро одним из популярных товаров стал экспресс-тест на коронавирус, который Украина не производит. Поэтому все предложения – от посредников.

Так, например, КП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Житомирского горсовета объявил конкурс на покупку 500 быстрых тестов на коронавирус. Сумма тендера — 162 тыс. грн. Победителем стала медицинская компания "Эмпирика". Сфера деятельности — неспециализированная оптовая торговля. А директор и основатель – Анна Лактионова из Киева.

Анна является супругой Андрея Лактионова, исполнительного директора Украинского фонда социальных инвестиций — государственной неприбыльной организации, которая была создана Кабмином. Она надзирает за целевым использованием грантовых денег от правительств Великобритании, Германии, Японии. До 2017 года Лактионов занимал должность замначальника управления в Госфискальной службе.

Области закупают тесты на коронавирус medcv.gov.ua

Конкуренты – свои люди

В Краматорске Донецкой области конкурс на поставку экспресс-тестов выиграл единственный участник — предприниматель Юрий Гладков из Харькова. Тендер был всего на одну упаковку тестов и обошелся коммунальному предприятию в 7,5 тыс. грн.

Юрий Геннадьевич – успешный бизнесмен. Он часто выигрывает в конкурсах на поставку медоборудования, фармацевтической и химической продукции. Его клиенты — государственные и диагностические центры Черкасс, Львова, Харькова и Киева. Только за последние несколько лет мужчина подписал договор на 7 млн. грн.

И все бы ничего, только номер телефона и адрес электронной почты, которую как участник тендеров указывал Гладков, совпали с данными его же конкурентов по тендеру — частной предпринимательницы Елены Воробьевой из Львова и крупной фармацевтической фирмы "Фармаско" – она находится в Киеве.

Указали одинаковые телефоны

Оба предпринимателя связаны с фирмой "Фармаско"

Кстати, еще несколько лет назад Елена Воробьева фигурировала в СМИ как медицинский сотрудник все той же фирмы "Фармаско". А Гладков в соцсетях прямо указал, что работает там региональным менеджером. Фактически и Воробьева, и Гладков, и "Фармаско" напрямую между собой связаны.

Предприниматель указал, что работает в фирме, с которой конкурирует в тендерах Facebook / Юрий Гладков

Кстати, в 2017-ом эта фирма фигурировала в уголовном деле в отношении Вишгородского горсовета. Госфининспекция не досчиталась 14 млн. грн бюджетных средств, которые чиновники потратили на строительства офиса и лаборатории диагностических тестов. Уголовное производство, которое вела полиция, было открыто по статье "злоупотребление властью".

А до этого некоторые украинские фирмы подозревались в том, что они завладели средствами международного благотворительного фонда — через фиктивные фирмы покупали тест на ВИЧ. В этом расследовании тоже упоминалась фирма "Фармаско".

Владельцами компании "Фармаско" являются Вадим и Светлана Скопиченко. В Раде 6 созыва Светлана Скопиченко значилась помощником нардепа от "Батькивщины" Вячеслава Передерия и лауреатом почетного звания "Женщина третьего тысячелетия".

"Женщина третьего тысячелетия"

На этом история с "Фармаско" не заканчивается. В Миргороде Полтавской области тендер на 5 тест-систем стоимостью 37 тыс. грн выиграла созданная полгода назад фирма "Систем-профи". Заказчик — "Миргородский центр первичной медико-санитарной помощи". А владельцем и директором "Систем-профи" значится Ирина Мойсеенко. Женщина тоже успешный бизнесмен. За столь короткий срок существования фирмы она уже поучаствовала в тендерах на 4 млн. грн.

К слову, женщина с таким же именем еще десять лет назад упоминалась в СМИ, как главный бухгалтер в фирме все той же Светланы Скопиченко ("Фармаско"). В 2009-ом Мойсеенко тоже была одной из победительниц конкурса "Женщина третьего тысячелетия". А главными победительницами в номинации "знаковые личности" тогда стали секретарь СНБО Раиса Богатырева и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.

В 2009-ом была "Женщиной III тысячелетия" glavred.info

Жена профессора военной академии

Сразу шесть конкурсов на поставку экспресс-тестов от опасного вируса выиграла фирма “Окира” из Броваров Киевской области. Ее услугами воспользовались государственные медучреждения Голосеевского, Оболонского, Днепровского районов Киева, больница в селе Корделивка Винницкой области, и Центр первичной медицинской помощи в Житомире. Совладельцем фирмы является Оксана Кожокару, ее супруг — начальник кафедры Украинской военно-медицинской академии Минобороны.

В два раза дороже, чем в Великобритании

К слову, фирма "Окира" продает тесты китайского производителя Hangzhou AllTest Biotech. На своей странице в соцсетях украинская компания указала, что стоимость одного теста — 320 грн., а доступны они будут уже с 19 марта.

Тест предлагают за 320 гривен Facebook / Окира

Китайский производитель рекламирует свой товар на многих площадках. Но цена, уточняют, договорная — ее пришлют только по почте. OBOZREVATEL тоже написал запрос о стоимости, но на момент публикации ответа не получил.

Тесты производит китайская компания. Цены они не публикуют

В Украине тот же тест и того же производителя, но уже за 240 грн., предлагает предприятие "Укрмедпром" Минздрава.

240 гривен стоит тест того же производителя ukrmedprom.com.ua

А в Великобритании его продают еще дешевле. На сайте британской компании по поставкам медицинских препаратов valuemed.co.uk, указано, что упаковка (25 тестов) того же производителя стоит в розницу 101 фунт стерлингов. По нынешнему курсу это 3,3 тыс. грн. То есть, один тест обойдется в 132 гривни.

А в Британии он стоит вдвое дешевле valuemed.co.uk

Появились поддельные тесты

Интерес к тестам на коронавирус возрос не только у бизнесменов. На них зарабатывают и частные клиники. Правда, потом оказывается, что результаты их анализов не соответствуют действительности.

Например, в Киеве одна из частных клиник проводила тесты на коронавирус, брала за них 1,5 тыс. грн. и даже выявляла "позитивные" результаты, но все они потом были аннулированы. Об этом рассказал на брифинге замглавы Киевской горадминистрации Николай Поворозник.

Поддельные тесты обнаружили в США cbp.gov

Но такое происходит не только у нас. Буквально на днях в Лос-Анджелесе тоже выявили фальшивые тесты на COVID-19. Поддельные наборы были в посылке, которую обнаружили в аэропорту сотрудники таможенной и пограничной защиты США. Отправитель из Великобритании указал, что послал "флаконы с очищенной водой". Но внутри были надписи "Corona Virus 2019 (COVID-19)" и "Virus1 Test Kit". Изъятый товар отправили на экспертизу.

На интернет площадках продают по $1-2

К слову, на международных интернет-площадках "тесты", с помощью которых можно чуть ли не дома провериться на коронавирус, стоят $1-2. Продавцы обещают быстрый и точный результат.

Как ранее писал OBOZREVATEL, миллиардер из Китая подарил Украине тесты на коронавирус для миллиона человек – они прибудут 21 марта.

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