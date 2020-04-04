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4 апреля • обновлено в 15:44
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Коронавирус в Донецке: люди ходят без масок, кафе и рынки работают. Видео

1.6т
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Жители оккупированного Донецка полностью игнорируют угрозу коронавируса COVID-19.

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Видеорепортаж из города опубликовало в Facebook "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По улицам Донецка люди ходят без масок, работает общественный транспорт, торговые центры, кафе и центральный рынок открыты. В городе закрылись только кинотеатры и театры.

"Будет еще хуже, если мы закроем торговые центры. Люди экономически могут пострадать. Также наши жители желают какого-то разнообразия", – заявил один из прохожих.

В Донецке работают торговые центры

В Донецке работают торговые центры

Скрин видео

Ажиотажа на продукты в Донецке не наблюдается, туалетная бумага есть в наличии, а вот гречки нет. В аптеках нет масок, антисептиков и термометров.

Журналисту удалось найти только одного прохожего в маске. По его словам, такое ощущение, что всем "просто пофиг" на коронавирус.

"Донецкие люди закаленные. Шахтеры – народ закаленный", – прокомментировали ситуацию два пожилых мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что террористы "ДНР" не подтвердили ни один случай заражения коронавирусом на оккупированных территориях, ситуация в донецких больницах критическая.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Донецк
Теги
Донбасс вирус
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
Тсссс. Идёт естествый отбор.
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Тупые сепары, едьте в Крым отдохните, шашлыков пожарьте
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