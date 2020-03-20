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20 марта • обновлено в 10:39
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Коронавирус ударил по "ДНР": больницы переполнены, люди остались без денег

8.2т
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Несмотря на то, что террористы "ДНР" не подтвердили ни один случай заражения коронавирусом на оккупированных территориях, ситуация в донецких больницах критическая.

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Как пишет "Апостроф" со ссылкой на свои источники, в "ДНР" замалчивают реальное положение дел.

В "ДНР" замалчивают реальное положение дел

В "ДНР" замалчивают реальное положение дел

"Больницы забиты пациентами с тяжелыми бронхитами и пневмонией. Их просто колоссальное количество. Спасаем капельницами, как можем", – рассказал один из врачей инкогнито.

В городе полностью отсутствуют тест-системы на коронавирус. Они вроде бы появились в очередном "гуманитарном конвое" из России, но сразу исчезли.

В аптеках нет масок, их рекомендуют шить из марли. Но Россия запретила ввоз марли в "ДНР".

Террористы призывают людей не ездить на подконтрольную территорию Украины, однако там – пенсии, продукты и лекарства.

"Пенсионеры в шоке: они не получают украинскую пенсию и им придется выживать на копеечную помощь "республики", – пишет издание.

При этом заведения в Донецке работают, кафе и рестораны открыты, торговые центры крутят музыку у входа. Также не закрылись местные школы, их назначили "свободными к посещению".

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" решили полностью перекрыть движение через КПВВ на границе с подконтрольной Украине частью Донецкой области. Пункты пропуска будут перекрыты с полуночи 21 марта.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР вирус
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Livesey David
Livesey David
Это не в ДHP больницы переполнены, это у кacтрюлегoловых шaрoвары переполнены.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
На Украине ситуация неконтролируемая. Заболевших никто не учитывает, тестов нет, контакты с инфицированными никто не отслеживает, аппаратов вентиляции лёгких практически нет, зараженные продолжают приезжать из Италии и других стран Европы. Мрак.
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Мир Миру
Мир Миру
Ленін, Сталін, соціалізм там. І залізний занавіс.
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