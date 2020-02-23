Коронавирус в Украине: чиновники оправдываются за бунт

Сюжеты о том, как в Новых Санжарах встретили эвакуированных из Китая украинцев, облетели весь мир. Однако бунт против земляков, которые оказались в беде, рос и формировался задолго до их прилета на родину.

В Обуховском районе под Киевом местные депутаты срочно созвали сессию, чтобы не допустить людей в местный санаторий. В Тернопольской области чиновники заявили о геноциде, в Винниках Львовской – местные жители забаррикадировали госпиталь. Попытались перекрывать дороги и на Харьковщине.

Кто первым "кинул камень", что на самом деле происходило в этих населенных пунктах, как "ждали" украинцев в Харьковской области, и как это объясняют чиновники, принимавшие активное участие в протестах – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как нарастала паника

Первые бунты против размещения эвакуированных из Китая украинцев начались в Тернопольской области. 17 февраля появилась информация о возможном прибытии в санаторий "Медоборы" в селе Конопивка вечером. Никто из местных чиновников – ни ОГА, ни в Нацполиции ее не подтвердил, но и не опроверг.

Молебен в Тернопольской области Скрин видео

Глава ОГА Игорь Сопель заявил журналистам, что не давал разрешения на приезд эвакуированных. И даже пытался успокоить. Но ситуация нарастала, как снежный ком.

Тему стали активно обсуждать в соцсетях. Особенно активничали жители Микулинецкой ОТГ, в которую входит Конопивка, основной месседж их постов – не допустить приезда людей из Китая.

В своей группе в соцсетях "Конопивка-Медоборы" всех созывали на протест, и люди вышли.

В результате протестов на внеочередную сессию собрался сельсовет, где полночи обсуждали ситуацию. "И мы поддерживаем наших людей и против размещения эвакуированных", – сказал сельский голова Петр Осипчук.

Главврач санатория “Медобори” Василий Мартынюк на митинге сообщил, что дал согласие премьер-министру разместить эвакуированных у себя. На тот момент в санатории из 350 мест было занято только 40.

"Но при условии, что наши сотрудники не будут контактировать с эвакуированными. И должна быть коммуникация с жителями села и области", – сказал главврач и подчеркнул, что эвакуированные абсолютно здоровы.

Договорить ему не дали. Выступали и другие врачи, объясняя, что жителям ничего не угрожает.

"В первую очередь рискуем мы, врачи. Поскольку нам придется общаться с эвакуированными. Риски для других минимальны. И подумайте, там украинцы, такие же, как и вы, это могут быть ваши дети", – говорил митингующим врач-инфекционист, профессор Тернопольского университета Василий Копча.

Но люди перебивали врачей криками "Ганьба!" В группе "Конопивка-Медоборы" ситуация нагнеталась постоянно. Людей приглашали на молебны, которых прошло несколько. Все молебны вел священник ПЦУ Василий Мариновский. "Третьи сутки на обороне", – так назван сюжет с участием священника.

Люди накручивали себя в соцсетях Группа Конопивка-Медоборы Фэйсбук

Судя по постам в группе и опубликованным видео, народ не расходился там даже когда эвакуированных уже разместили в Санжарах. Боялись, что их все-таки привезут. Следующий этап – организация блок-постов, шины.

19 февраля на сессию собрался Тернопольский облсовет, где первый замглавы совета Василий Деревляный заявил, что решение нынешней власти поселить эвакуированных в густонаселенных районах – это геноцид украинского народа, санаторий не подготовлен для приема эвакуированных и призвал поддержать общину в сопротивлении.

"Информация о геноциде перекручена, а правительство должно уйти в отставку за провал информационной кампании по размещению эвакуированных из КНР украинцев", – заявил Василий Деревляный, с которым связался OBOZREVATEL.

"Высшее руководство страны, Кабмин, Минздрав самоустранились от решения этих проблем. Вот смотрите, мы тут разбирались на территории области. Была правительственная директива областным администрациям подготовить для Кабмина еще на 5 февраля информацию о потребностях и подготовке к принятию людей. Мы указали, сколько необходимо средств, что нужно и отправили в Министерство здравоохранения. На сегодня никто нам ничего не ответил, и никто не дал ни денег на подготовку, ни директив, что именно делать", – говорит Деревляный.

Он объясняет – протесты начались из-за того, что верховная власть пыталась тайно найти место размещения эвакуированных, что вызвало волну недоверия.

"Люди из Минздрава, которые приехали к нам осматривать объект, никому ничего не сообщили, приехали в тайном режиме вместе с сотрудниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Никакой работы никто не проводил. Граждане узнали, что кто-то что-то делает тихонечко, что всегда вызывает подозрение, и поднялись. Нельзя так поступать с людьми", – считает Деревляный.

Он также подчеркнул, что помещения санатория вообще не подготовлены. "Ну нигде ж в мире так не делали, специально оборудовали что-то", – предполагает чиновник.

Что касается геноцида, чиновник уверяет, что его просто неправильно поняли.

"Я не отказываюсь от своих слов, но они касались не ситуации с эвакуированными, а состоянии медицины у нас в области. У нас количество людей, больных раком постоянно растет. Ситуация очень серьезная. Но при этом люди перестали обращаться к врачам, потому что не верят медицине и умирают дома. Но этим никто не хочет заниматься из чиновников от медицины. Не проводятся профилактические мероприятия, чтобы люди были здоровы. И я считаю это геноцидом", – уверяет Деревляный.

Он также называет провокацией "кидание камней в автобусы" в Санжарах.

"Не верю, чтобы обычные люди могли себя так вести. А если бы там были их дети. Это очень похоже на провокацию. Протесты были, но не против эвакуированных украинцев, а против полиции и власти, оказавшейся неспособной нормально провести информационную кампанию. Сначала раскачали ситуацию. Люди поверили, что коронавирус – это смертельно опасно. И что вы теперь от них хотите?" – говорит чиновник.

В Винниках сдерживали протест?

Город Винники во Львовской области стал вторым населенным пунктом, который устроил бунт против украинцев, эвакуированных из Китая. Людей якобы собирались разместить на территории госпиталя ветеранов войны и репрессированных им. Юрия Липы.

19 февраля там начали эвакуацию пациентов. Местные жители заблокировали подъезд к госпиталю, а власти города поддержали громаду – поставили палатку и организовали круглосуточное дежурство. Также чиновники пообещали информировать людей о том, что происходит с самолетом из Китая.

В тот же день власти города успокоили местных жителей – отреагировали на панические настроения в военном госпитале. "Люди возвращаются в свои палаты, а медперсонал будет работать в штатном режиме. И я могу сказать, что цель оправдывает средства – как бы мы этого не добились, но мы это сделали", – выступил перед людьми замглавы города Богдан Шустер.

Так встречали эвакуированных

Видео, где медперсонал на радостях поет гимн Украины, стало просто вирусным. Такая реакция у сотрудников госпиталя на то, что к ним на 14 дней не привезут украинцев из Уханя. Одна из медсестер даже расплакалась на радостях, пишут очевидцы. "Когда звучит гимн, всегда же гордость распирает, правда? Мурашки. А тут стыдно. Могли бы какой-то другой репертуар выбрать в честь сообщения инфы, что людей из Китая везут не в Винники. "Розпрягайте хлопці коней" или что", – написала Кристина Коцира.

Замглавы Винников Богдан Шустер не был во время исполнения гимна в госпитале. "Такое явление было, но к какому событию оно было приурочено – сказать не могу. Но что касается поддержки людей, то городские власти всегда стоят на защите интересов и безопасности горожан. Мы видели, что происходит эвакуация пациентов – это 780 людей, приостановка деятельности госпиталя. Это еще около тысячи человек", – вспоминает Шустер.

Он объясняет, что местные жители, услышав всю эту информацию, собрались возле стен госпиталя. А городские власти, говорит Богдан Шустер, фактически полтора суток контролировали процесс, чтобы он не перерос в столкновения, как это произошло в Санжарах.

"Там ситуация хуже, нам ее удалось урегулировать. Но у нас действительно было огромное количество людей. Не исключаю, что были и провокаторы, которые выкрикивали разные вещи. Например, "сжечь их" или "перетрусить землей". Но обычные люди хотели получить информацию – куда привезут эвакуированных из Китая", – уточнил чиновник.

Винники готовятся к встрече земляков из Китая

Пациенты переживали потому что кто-то только что перенес операцию, были лежачие, кто-то – готовился к операции. Именно это вызвало волну возмущения у больных.

"А для жителей важным был вопрос безопасности. Госпиталь находится на самой высокой точке, которая является начальной точкой канализационной сети, которая соединена со всем городом. А живет в Винниках почти 20 тыс. населения.

"Как и в Санжарах, госпиталь не оборудован боксами, там нет закрытого доступа. И именно это и волновало местных жителей. А сюда должны были привезти людей, которые потенциально должны были быть инфицированными. При этом, многоэтажки с людьми находятся на расстоянии 200-300 метров от госпиталя. Медучреждение расположено в центре города", – говорит Шустер.

Он добавляет, что, когда самолет приземлился в Украине, госпиталь уже работал в штатном режиме – людям проводили операции. А доступ к нему был открыт постоянно.

"Все говорили, что его перекрыли и забаррикадировали, но это неправда. Да, возле ворот действительно стояли покрышки. Но заезд "скорых", поставка медикаментов, и продуктов не прерывались ни на минуту", – уточнил Шустер.

Он добавляет, что как представитель власти и житель города, очень рад, что домой, в Украину, вернулись здоровые и неинфицированные соотечественники.

"Иначе это была бы катастрофа общенационального масштаба для всей страны, независимо от того, где бы их поселили – в Санжарах, под Киевом или во Львове. Ведь кто-то мог прилететь с другой страны с коронавирусом. И мы должны быть готовы, как государство, для принятия таких решений. И мы согласны, что должны проводиться учения. Но их нужно спланировать, а людей предупредить. Потому что на тот момент все происходило в авральном порядке, что и вызвало бурю возмущения", – считает заместитель главы Винников.

И уточнил, что среди пациентов, медиков или местных жителей не было предвзятого отношения к эвакуированным из Китая соотечественникам. "Это обычные украинцы, которых мы должны были принять. Но хотелось, чтобы всех проинформировали, а помещения приготовили и оборудовали к приему людей", – резюмировал Богдан Шустер.

Под Харьковом протестовали "без злого умысла"

20 февраля в Харьковской области (именно там приземлился самолет из Уханя) появилась информация, что жители поселка Старый Салтов собрались перекрывать дорогу из-за украинцев, которых эвакуировали из Китая. Якобы людей хотят разместить на базе отдыха им. Соича. Она находится на берегу речки Северский Донец в пгт Старый Салтов Волчанского района. Это почти в 60 км от первой столицы.

Но в соцсетях тут же появились комментарии: "Почему в Харьков? Мы что – второсортны?". Владимир Чечельницкий из Харькова, пишет, что под угрозу поставили 1,5 млн. человек.

"Старый Салтов (база Соича) выше по течению Северского Донца, чем Кочеток. Водозабор Харькова – в Кочетке. Может заболеть китайской заразой 1.5 млн человек, так как пути распространения вируса до сих пор не изучены", — уточняет харьковчанин.

Правда, в администрации поселка Старый Салтов нас заверили, что местные жители ничего не собирались перекрывать. Они просто пришли узнать подробности.

"Никакой дестабилизации не было, никто дорогу не перекрывал и никаких демонстраций не устраивали! В четверг в 8 утра действительно пришли местные жители, они тоже услышали слухи и хотели узнать подробности. Мы связались с руководством базы. Там объяснили, что к ним действительно обращались по вопросу эвакуации людей. Но на базе нет отопления. Мы спокойно поговорили с местными жителями, и они разошлись. Уверяю, люди пришли узнать подробности без злого умысла!", — заверил нас поселковый голова Эдуард Коновалов.

stsaltiv.gov.ua

Напомним, по данным МВД, эвакуированных из Китая украинцев – около ста человек. Там есть жители Львовской, Волынской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Закарпатской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Кировоградской областей, Киева и Кривого Рога.

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