Коронавирус не помеха: Россия разрешила въезд жителям ОРДЛО и снова "наехала" на Украину

Правительство России выдало специальное распоряжение, разрешив въезд в страну жителям временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей, несмотря на карантин из-за коронавируса.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Там заявили, что такая мера объясняется якобы "экономической и транспортной блокадой сто стороны Украины" ОРДЛО. Об этом пишет ТАСС.
"Не применять запретительную меру в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", – цитирует издание распоряжение.
Россия разрешила въезд жителям ОРДЛО и "наехала" на Украину
Отмечается, что документом вносится изменение в распоряжение от 16 марта, согласно которому ограничения на въезд иностранцев, и даже для жителей Беларуси, в Россию были установлены на период с 18 марта по 1 мая 2020 года.
Ко всему прочему в РФ поручили обеспечить санитарно-карантинный контроль на границе.
Стоит добавить, что при этом издание сообщает, что в России только за последние сутки был зафиксирован 71 случай заражения коронавирусом, а общее число инфицированных выросло до 438.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заявил, что больницы в российских городах-миллионниках переполнены заболевшими различными видами заболеваний, особенно на ОРВИ и пневмонию, тестов на определение коронавируса нет.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.