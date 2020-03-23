Коронавирус не помеха: Россия разрешила въезд жителям ОРДЛО и снова "наехала" на Украину

Правительство России выдало специальное распоряжение, разрешив въезд в страну жителям временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей, несмотря на карантин из-за коронавируса.

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Там заявили, что такая мера объясняется якобы "экономической и транспортной блокадой сто стороны Украины" ОРДЛО. Об этом пишет ТАСС.

"Не применять запретительную меру в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", – цитирует издание распоряжение.

Россия разрешила въезд жителям ОРДЛО и "наехала" на Украину

Отмечается, что документом вносится изменение в распоряжение от 16 марта, согласно которому ограничения на въезд иностранцев, и даже для жителей Беларуси, в Россию были установлены на период с 18 марта по 1 мая 2020 года.

Ко всему прочему в РФ поручили обеспечить санитарно-карантинный контроль на границе.

Стоит добавить, что при этом издание сообщает, что в России только за последние сутки был зафиксирован 71 случай заражения коронавирусом, а общее число инфицированных выросло до 438.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заявил, что больницы в российских городах-миллионниках переполнены заболевшими различными видами заболеваний, особенно на ОРВИ и пневмонию, тестов на определение коронавируса нет.

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