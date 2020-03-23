Главная Новости
23 марта • обновлено в 12:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Коронавирус не помеха: Россия разрешила въезд жителям ОРДЛО и снова "наехала" на Украину

Читать материал на украинском

Правительство России выдало специальное распоряжение, разрешив въезд в страну жителям временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей, несмотря на карантин из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Там заявили, что такая мера объясняется якобы "экономической и транспортной блокадой сто стороны Украины" ОРДЛО. Об этом пишет ТАСС.

"Не применять запретительную меру в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", – цитирует издание распоряжение.

Россия разрешила въезд жителям ОРДЛО и "наехала" на Украину

Россия разрешила въезд жителям ОРДЛО и "наехала" на Украину

Отмечается, что документом вносится изменение в распоряжение от 16 марта, согласно которому ограничения на въезд иностранцев, и даже для жителей Беларуси, в Россию были установлены на период с 18 марта по 1 мая 2020 года.

Ко всему прочему в РФ поручили обеспечить санитарно-карантинный контроль на границе.

Стоит добавить, что при этом издание сообщает, что в России только за последние сутки был зафиксирован 71 случай заражения коронавирусом, а общее число инфицированных выросло до 438.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заявил, что больницы в российских городах-миллионниках переполнены заболевшими различными видами заболеваний, особенно на ОРВИ и пневмонию, тестов на определение коронавируса нет.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
ОРДЛО вирус граница Новости России
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
9
Смешно
8
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кастрюлеголовые сейчас заскулят)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Это почти Российские регионы!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Pollak John
Pollak John
Kobyakov Sergey, это немножко беременные ?)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Расследования

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги