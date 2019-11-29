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30 ноября • обновлено в 11:07
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"Королю контрабанды" Альперину срочно вызвали в суд "скорую". Фото

2.8т
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В пятницу, 28 ноября, Вадиму Альперину, которого называют "королем контрабанды" во время судебного заседания вызвали скорую помощь.

Как сообщает в Twitter "Центр противодействия коррупции", из-за вызова врачей суд перенесли по времени на 14:00.

"По украинской традиции, во время избрания меры пресечения фигуранту коррупционного преступления, у него появляются болезни. Адвокат вызвал скорую", – говорится в сообщении.

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Сторона защиты объяснила, что Альперину стало плохо во время общения с полицейскими.

"Хотел бы сообщить, что в период нахождения моего подзащитного с работниками полиции, он пожаловался на состояние своего здоровья. Выпил лекарства, но есть необходимость вызвать скорую. Это не будет связано с отложением заседания, но в это время хотя бы померить давление человеку. Такое заболевание, оно не является выявленным сегодня, это постоянно такая ситуация", – сообщил адвокат.

Альперину в суд вызвали скорую помощь

Альперину в суд вызвали скорую помощь

Twitter ЦПК

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Вадим Альперин
Место
Украина
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Готик Анна
Готик Анна
Если бы власть поломала это дело, было бы сто процентов СУПЕР!
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот су-чара симулянт! обмазать этой тв-аре лицо де-рьмом и он сразу придет в чувство!
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