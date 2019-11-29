"Королю контрабанды" Альперину срочно вызвали в суд "скорую". Фото

В пятницу, 28 ноября, Вадиму Альперину, которого называют "королем контрабанды" во время судебного заседания вызвали скорую помощь.

Как сообщает в Twitter "Центр противодействия коррупции", из-за вызова врачей суд перенесли по времени на 14:00.

"По украинской традиции, во время избрания меры пресечения фигуранту коррупционного преступления, у него появляются болезни. Адвокат вызвал скорую", – говорится в сообщении.

Сторона защиты объяснила, что Альперину стало плохо во время общения с полицейскими.

"Хотел бы сообщить, что в период нахождения моего подзащитного с работниками полиции, он пожаловался на состояние своего здоровья. Выпил лекарства, но есть необходимость вызвать скорую. Это не будет связано с отложением заседания, но в это время хотя бы померить давление человеку. Такое заболевание, оно не является выявленным сегодня, это постоянно такая ситуация", – сообщил адвокат.

Альперину в суд вызвали скорую помощь Twitter ЦПК

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!