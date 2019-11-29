"Королю контрабанды" Альперину срочно вызвали в суд "скорую". Фото

В пятницу, 28 ноября, Вадиму Альперину, которого называют "королем контрабанды" во время судебного заседания вызвали скорую помощь.
Как сообщает в Twitter "Центр противодействия коррупции", из-за вызова врачей суд перенесли по времени на 14:00.
"По украинской традиции, во время избрания меры пресечения фигуранту коррупционного преступления, у него появляются болезни. Адвокат вызвал скорую", – говорится в сообщении.
Сторона защиты объяснила, что Альперину стало плохо во время общения с полицейскими.
"Хотел бы сообщить, что в период нахождения моего подзащитного с работниками полиции, он пожаловался на состояние своего здоровья. Выпил лекарства, но есть необходимость вызвать скорую. Это не будет связано с отложением заседания, но в это время хотя бы померить давление человеку. Такое заболевание, оно не является выявленным сегодня, это постоянно такая ситуация", – сообщил адвокат.
Альперину в суд вызвали скорую помощь
Twitter ЦПК
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине пытаются раскрыть самую схему контрабанды. 26 ноября был арестован один из возможных ее участников – заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский. Вместе с ним задержаны еще 9 человек – 6 из них тоже таможенники.
Вадим Альперин считается "главным игроком" в схемах. По информации СМИ, его кто-то мог предупредить об активности правоохранителей, поэтому он успел скрыться.
Владимир Зеленский попросил помощи в поимке "короля контрабанды" Вадима Альперина.
27 ноября НАБУ задержало Альперина в помещении САП, куда он добровольно явился вместе с адвокатом. Момент задержания попал на видео.
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении скандальному Альперину, которого называют "королем контрабанды" из Одессы.
Задержанный НАБУ "король контрабанды" из Одессы Вадим Альперин активно сотрудничал с правоохранителями. Они присылали ему секретную информацию об уголовных производства.
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