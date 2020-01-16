Королевская жизнь. Как в новые структуры возвращаются старые чиновники

Смена власти в Украине всегда начиналась с кадровых перестановок. За обновлением высшего руководства государства обычно идет смена чиновников рангом пониже. В том числе – на местах. Особенностью же изменений, которые начались в 2019 году, является не только смена персоналий, но и существенное обновление институтов: государственных учреждений, управлений, служб.

Но точно ли в новые структуры попадают только профессиональные работники с безупречной репутацией? Не факт.

Так, через суды вернулся в реформированное региональное управление Гоструда бывший начальник Территориального управления Госгорпромнадзора в Донецкой области Вячеслав Король, который был уволен с должности в процессе слияния этой службы с Госинспекцией по вопросам труда. С конца декабря чиновник-пенсионер, который живет явно не по доходам, снова приступил к работе. Что о нем известно – разбирался OBOZREVATEL.

Вячеслав Король

"Сладкое" место

Возглавлять терруправление Госгорпромнадзора на Донбассе, в регионе, где основным источником заработка десятилетиями была добыча и продажа угля – это, в каком-то смысле, было то же самое, что сидеть на золотой жиле. Ведь именно Госгорпромнадзор выдавал разрешения на работы в шахтах, имел полномочия запретить добычу угля, например, под предлогом несоблюдения норм безопасности и тому подобное. Если же человек, который возглавлял эту службу, еще и сам непосредственно зарабатывал на угле – теоретическая выгода от должности возрастает в геометрической прогрессии.

О том, как руководил соответствующим терруправлением в Донецкой области последний "дореволюционный" ее начальник, Вячеслав Король, в регионе ходят легенды. На многочисленных донецких форумах до сих пор можно найти намеки относительно его возможных коррупционных действий на посту.

Однако, как говорится, не пойман – не вор. И обвинять Короля в коррупции мы, конечно же, не будем.

То, что в угольном бизнесе у чиновника могли быть свои интересы – вполне вероятно. Согласно официальным данным в госреестрах, жена Вячеслава Ивановича, которая уже не один год трудится главным экономистом одной из шахт ГП "Мирноградуголь", Анна Юрьевна Король, в свое время занималась бизнесом – и была совладелицей ООО "Альтернатива". Эта частная фирма специализировалась на оптовой продаже угля.

А покойный уже сейчас тесть Короля, Юрий Зазимко, который умер в 2016-м, был довольно известным в Мирнограде человеком – и в течение многих лет занимал руководящие должности на угольных предприятиях.

Поэтому в случае с господином Королем имеем дело с целой "угольной династией", что само по себе не является ни редкостью, ни преступлением – но в комплексе с другими факторами вызывает определенные вопросы.

Нет службы – нет должности

Территориальное управление Госгорпромнадзора в Донецкой области Вячеслав Король возглавил еще при Януковиче – 10 июля 2012 года.

Особыми достижениями и успехами на посту, судя по всему, он не отличился: упоминаний о чиновнике в интернете совсем мало. Преимущественно – там, где он был вынужден комментировать те или иные чрезвычайные события в шахтах Донбасса.

После Революции Достоинства новая власть попыталась очистить коррупционные "авгиевы конюшни" в госслужбах – и в рамках этих попыток начала реорганизацию, в том числе, Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины и ее территориальных подразделений.

11 февраля 2015 Кабмин Яценюка принял решение о создании нового органа – Государственной службы труда. И центральная служба, и 24 ее территориальные управления образовывались путем слияния существовавших тогда терруправлений Госгорпромнадзора и Госинспекции по труду.

Именно в результате такого слияния Король и потерял должность начальника ТУ Госгорпромнадзора в Донецкой области: 16 мая 2016 года он был уволен.

На работу – через суд?

Однако с потерей должности Король так и не смирился. И один за другим подал два иска в суд.

В первом иске Король требовал отменить незаконный по его мнению приказ об увольнении, выплатить ему зарплату за время "вынужденного прогула" и предложить равнозначную предыдущей занимаемой должности. Во втором – жаловался на то, что его так и не восстановили в несуществующей уже на тот момент службе, требовал должность начальника или его первого заместителя в Теруправлении Гоструда в Донецкой области и уверял, что никаких предложений по трудоустройству Гоструда ему не делала.

При этом в ходе судебного разбирательства выяснилось, что об увольнении в связи с реорганизацией и сокращением штата Короля уведомили более чем за полгода – 13 октября 2015-го. Соответствующие согласования от Минэкономики и Донецкой ВЦА на это увольнение были получены. От должности главного государственного инспектора отдела горнотехнического надзора в Красноармейском регионе управления горного надзора Управления Гоструда, которую ему предложили в соответствии с требованиями законодательства, Король отказался. Хотя трудовую книжку в управление после отмены приказа об увольнении по решению суда передал – на новом рабочем месте его так никто не увидел.

А в декабре 2019 года г-н Король добился своего: согласно решению суда был назначен на должность первого заместителя начальника территориального управления Гоструда в Донецкой области. "Возобновлен" в должности в структуре, в которой он никогда не работал. К исполнению обязанностей он приступил с 23 декабря 2019-го.

Интересно, что в декларациях о доходах, которые Король, уже находясь на пенсии, продолжал подавать в НАПК, в графе "должность" он все это время писал "начальник Территориального управления Госгорпромнадзора в Донецкой области". Управления, которого вот уже скоро 4 года как не существует.

"Королевская" декларация

Кстати, именно в декларациях Короля можно найти довольно интересные моменты. По состоянию на 2016 год его месячная зарплата в должности начальника терруправления Госгорпромнадзора составляла около 5 тыс. гривен.

Вместе с тем, в его собственности – 20 соток земли в Мирнограде, дом площадью 260 кв м и 2 гаража площадью 79 и 75 кв м - там же. Стоимость этих объектов в декларации не указана. Есть у Короля также квартира в Донецке площадью 103 кв м, которую ему, как указано в декларации, "подарили" летом 2013-го.

Также он задекларировал золотые швейцарские часы Carl F. Bucherer, стоимость которых стартует от 400 тысяч гривен, две норковые шубы, инкрустированные бриллиантами золотые колье, кольцо и серьги, принадлежащие его жене.

Также пенсионер-чиновник с зарплатой чуть выше минимальной является владельцем Mercedes-Benz S 550 и Тойоты Камри. За сколько приобретены эти автомобили, Король решил не указывать.

Так же, как не указал он и стоимость Тойоты Ленд Крузер, на которой ездит его жена Анна Король, зарплата которой, судя по декларации, составляет плюс-минус 13 тысяч гривен в месяц.

При этом господин Король с женой умудрились накопить на банковских счетах почти полмиллиона гривен и 85 тысяч долларов.

Совокупные наличные сбережения супругов Король в 2018-м превысили 2 миллиона гривен – при задекларированных годовых доходах в размере 273 тысяч гривен.

Как так случилось, что только наличными Короли накопили почти в 8 раз больше, чем могли бы, если бы откладывали все свои доходы до копеечки – чиновника никто не спрашивал. А сам он отвечать на столь неудобный вопрос желания не проявлял.

Еще интереснее образ жизни семьи Король становится, если поискать информацию об их собственности в реестре недвижимости. Поиск по частичным совпадением показывает, что Король Анна Юрьевна вероятно владеет еще и домом в Закарпатье, а также еще одной квартирой в Донецке – площадью в 66 кв. м – купленной в 2004 году.

Для Донбасса довоенного периода аварии, взрывы и гибель шахтеров на шахтах, нелегальная добыча угля в копанках и ужасающее игнорирование правил безопасности в угольной сфере стали печальной обыденностью. Предыдущие чиновники, которые должны были изменить ситуацию, с этой задачей не справились. Кто-то – из-за некомпетентности. Кто-то – потому, что заботился прежде всего о собственной выгоде.

И если государство Украина сейчас действительно хочет, чтобы здоровье и жизнь его граждан стали главной ценностью не только на бумаге, но и в реальности – стоит ли пытаться достичь этой высокой цели с помощью бывших госслужащих, которые своей предыдущей деятельностью уже доказали, что не способны и на шаг приблизить ее реализацию? Особенно тех, кто вряд ли сможет убедительно объяснить слишком резкое расхождение между официальными доходами и реальным имуществом.

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