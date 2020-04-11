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11 апреля • обновлено в 14:38
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"Король контрабанды Закарпатья" разбился в ДТП

10.5т
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На Ривненщине в ДТП 11 апреля погиб "король контрабанды Закарпатья", "куратор" так называемой частной границы с Венгрией Аттила Горват по прозвищу "Доки".

О самой аварии на трассе "Киев-Чоп" написала пресс-служба полиции Ривненской области, а вот имя погибшего опубликовало издание Mukachevo.net со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"На автодороге, вблизи села Великая Омеляна, водитель автомобиля Mercedes-Benz C-Class – 45-летний житель Закарпатской области – не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении правоохранителей.

"Король контрабанды Закарпатья" разбился в ДТП

"Король контрабанды Закарпатья" разбился в ДТП

Полиция Ривненской области

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, было начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. По результатам судебно-медицинской экспертизы выяснится, находился ли мужчина за рулем в состоянии опьянения.

"Король контрабанды Закарпатья" разбился в ДТП

"Король контрабанды Закарпатья" разбился в ДТП

LB.ua

"Король контрабанды Закарпатья" разбился в ДТП

"Король контрабанды Закарпатья" разбился в ДТП

"Король контрабанды Закарпатья" разбился в ДТП

"Король контрабанды Закарпатья" разбился в ДТП

Издание же уточнило, что за рулем находился именно Аттила Горват из села Великая Быйгань, известный на Закарпатье контрабандист "Доки".

"Король контрабанды Закарпатья" разбился в ДТП

"Король контрабанды Закарпатья" разбился в ДТП

"Король контрабанды Закарпатья" разбился в ДТП

"Король контрабанды Закарпатья" разбился в ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Еще в 2017 году на западной границе провели масштабную операцию с участием спецназа и применением вертолетов. Ее участники провели ряд обысков на так называемой частной границе с Венгрией.

  • Рейды привели к нескольким задержаний, а именно аресту "куратора" этого участка границы Горвата Атиллы по прозвищу "Доки".

  • Уже в 2019 году OBOZREVATEL опубликовал материал о том, что на Закарпатье практически в каждом пограничном селе работает "калитка", через которую несут тысячи сигарет в Евросоюз. В частности, речь шла и о причастности к этому этнического венгра "Доки", местного контрабандиста.

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина Ривне
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