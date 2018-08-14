"Кормят фекалиями": в сети высмеяли басни "ДНР" о Европе

В сети высмеяли новые выдумки террористов "ДНР" касательно партнеров в Европе.
В частности, смех вызвало утверждение о том, что в ЕС якобы готовы признать фейковую республику. Эту новость растиражировали сайты террористов.
"Интересно, зачем они продолжают сочинять такие новости? Для кого? Кто поверит?" - отреагировал украинский журналист Денис Казанский.
"Сами врут, сами верят", "Кормят фекальными массами", - отвечают пользователи на заданный вопрос.
Интересно, зачем они продолжают сочинять такие новости? Для кого? Кто поверит в эту хуйню? pic.twitter.com/buZUyI2T19— Денис Казанський (@den_kazansky) 13 августа 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" местные жители разочаровались в террористах и ждут освобождения.
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.