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"Кормят фекалиями": в сети высмеяли басни "ДНР" о Европе

3.1тЧитать новость на украинском

В сети высмеяли новые выдумки террористов "ДНР" касательно партнеров в Европе.

В частности, смех вызвало утверждение о том, что в ЕС якобы готовы признать фейковую республику. Эту новость растиражировали сайты террористов.

"Интересно, зачем они продолжают сочинять такие новости? Для кого? Кто поверит?" - отреагировал украинский журналист Денис Казанский.

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"Сами врут, сами верят", "Кормят фекальными массами", - отвечают пользователи на заданный вопрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" местные жители разочаровались в террористах и ждут освобождения.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
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