"Кормят фекалиями": в сети высмеяли басни "ДНР" о Европе

В сети высмеяли новые выдумки террористов "ДНР" касательно партнеров в Европе.

В частности, смех вызвало утверждение о том, что в ЕС якобы готовы признать фейковую республику. Эту новость растиражировали сайты террористов.

"Интересно, зачем они продолжают сочинять такие новости? Для кого? Кто поверит?" - отреагировал украинский журналист Денис Казанский.

"Сами врут, сами верят", "Кормят фекальными массами", - отвечают пользователи на заданный вопрос.

Интересно, зачем они продолжают сочинять такие новости? Для кого? Кто поверит в эту хуйню? pic.twitter.com/buZUyI2T19 — Денис Казанський (@den_kazansky) 13 августа 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" местные жители разочаровались в террористах и ждут освобождения.