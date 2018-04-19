Как Украине захватить боеприпасы РФ: радикал озвучил план

Украина вправе рассчитывать на часть боеприпасов, которые сегодня хранятся на российских военных складах в Приднестровье.

"Думаю, что за определенную помощь со стороны Украины Молдова могла бы поделиться приднестровскими боеприпасами с нами", - сказал "Обозревателю" лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский.

(Новость дополнена аудиофайлом с записью заявления Дмитрия Корчинского. Скрольте вниз, чтобы его прослушать)

В контексте заявления о том, что Украина готова предоставить "коридор" для беспрепятственного вывода российских войск с территории Приднестровья, он заметил, что в настоящее время "в Приднестровье почти нет российских войск" - имеются лишь военные склады, военная техника и "пара сотен российских миротворцев".

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"Значительная часть этих складов и военной техники еще в 1992 году была "прихватизирована" приднестровцами, какая-то часть боеприпасов осталась", - добавил Корчинский.

Отвечая на вопрос "Обозревателя", представляет ли вывод российской техники и боеприпасов по территории Украины потенциальную опасность для страны, Корчинский заметил: "Сам по себе он не представляет угрозу для Украины. Другое дело, надо думать, зачем давать им возможность вывозить склады, которые со временем могли бы достаться нам".

В этом контексте лидер "Братства" уточнил: "Все равно на каком-то этапе проблема Приднестровья будет решаться, и решать ее будут Молдова и Украина, ведь Приднестровье имеет границы с Молдовой и Украиной. Молдова не ориентирована на создание сильной армии. Думаю, что за определенную помощь со стороны Украины она могла бы поделиться приднестровскими боеприпасами с нами".

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Он признал, что ценность подобных боеприпасов сомнительна, поскольку срок их годности истек, но "ими все еще можно воевать". "Например, мос*али сейчас утилизируют боеприпасы по нам", - заметил Корчинский.

В то же время он признал, что на сегодняшний день речь идет о "чистой теории", поскольку "Россия не собирается выводить оттуда ни своих боеприпасов, ни 14-ую армию. Они будут цепляться за Приднестровье как за точку геополитического влияния".

Как писал "Обозреватель", 17 апреля специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский заявил, что Украина готова предоставить коридор для вывода российских войск из Приднестровья, как только РФ приступит к этому процессу.