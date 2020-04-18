Арестованный генерал СБУ Шайтанов руководил моим задержанием – Корбан

Генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, подозреваемый в сотрудничестве с ФСБ РФ, принимал непосредственное участие в задержании политика и бизнесмена Геннадия Корбана в октябре 2015 года.

"Шайтанов, его "шайтан-банд" как раз и были той исполнительной силой, которая и организовала в Днепре в 2015 году всё это шоу с вертолетами, с морскими котиками, пулеметами", – рассказал Корбан во время Facebook-трансляции на OBOZREVATEL (проскролльте до конца новости, чтобы посмотреть видео).

"Они непосредственно приняли участие в моем задержании, в разработке всей этой операции", – подчеркнул он.

Валерий Шайтанов, Геннадий Корбан, коллаж

В этом контексте бизнесмен заметил, что не оказывал никакого сопротивления, и подобные меры не были оправданы. "Я ни от кого не прятался и ни от кого не скрывался. Может быть, они думали, что у меня снайперы на крышах сидят? Но мы живем в 21 веке, это невозможно, это просто бред", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, СБУ задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов завербованного Россией генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева.