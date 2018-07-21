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Корабли США и Украины "покорили" Черное море: чего добились военные

2.9тЧитать новость на украинском

В Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря завершились украинско-американские учения "Си Бриз-2018".

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины. Отмечается, что учения прошли успешно.

"В сложной военно-стратегической обстановке наши партнеры из 19 стран на высшем уровне решительно засвидетельствовали поддержку Украины. Я уверен в нашем эффективном взаимодействии на море, в воздухе и на земле, то есть везде, где нужны совместные действия во имя мира и стабильности",

– рассказал командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

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Всего в ходе учения корабельные экипажи прошли в море около 2500 миль, авиаторы совершили более 200 полетов с общим налетом около 105 часов, морские пехотинцы выполнили более 400 прыжков с парашютом, половина из которых – ночью, а 60 – на воду, а дайверы провели под водой более 70 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, учения "Си Бриз-2018" проводятся в Украине ежегодно уже более 15 лет.

Россия негативно относится к учениям США и Украины в Черном море, так как они "ухудшают военно-политическую ситуацию в регионе".

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Кацапетовкин Карликвова уипан
Кацапетовкин Карликвова уипан
мне интересно корвет "Приднепровье" учавствовал в учениях?
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Исаев Максим
Исаев Максим
Кацапетовкин Карликвова уипан, не, там были задействованы водные велосипеды и бананы, представляющие военно-морской плот Цеевропы!
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