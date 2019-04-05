|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Корабли НАТО в Черном море: военный эксперт рассказал, чего боится Россия

3.9тЧитать материал на украинском

У кораблей НАТО, которые 1 апреля пришвартовались к причалу Одесского морского вокзала, есть очень сильная политическая составляющая. Россия после этого не пойдет на провокации в Черноморском регионе, чтобы не привлекать к себе внимание.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что этим шагом НАТО уже не только разворачивает свое присутствие в Черном море, но и гарантированно заявляет, что альянс будет следить и за воздушным пространством.

"Для России это не очень хорошо, потому что НАТО будут наблюдать за тем, что происходит в Крыму. Поэтому я не думаю, что Кремль пойдет на какие-то провокационные действия, чтобы усилить к себе внимание. Да и нечем там атаковать, – российские корабли береговой охраны – это не такие суда, которые могут совершать дальние походы", – сказал он.

Новости
Российские самолеты нарвались на истребители НАТО: детали инцидента

Но корабли НАТО будут дежурить только в акватории Черного моря и осуществлять воздушное наблюдение, уточнил эксперт.

Корабли НАТО в Черном море: военный эксперт рассказал, чего боится Россия

Facebook Андрея Клименко

"Керченский пролив и Азовское море – это уже внутреннее дело Украины и России, пока не денонсировано соглашение, поэтому никто туда не полезет. Что касается Черного моря, то мы можем рассчитывать на то, что если российские корабли будут угрожать судоходству согласно норм международного права, то корабли НАТО могут даже прибегнуть к конвоированию судов, выполняющих обычные рейсы", – пояснил Жданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 1 апреля, в Черное море вошли фрегат FHH333 "Торонто" королевских ВМС Канады и фрегат ВМС Испании F81 "Санта Мария". Как отметили в пресс-службе ВСУ, данные корабли несут патрулирование в Средиземном море в составе военно-морской группы НАТО "SNMG2", а в Южную Пальмиру они прибыли с дружественным визитом и проведут здесь трое суток.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Олег Жданов
Место
Украина
Теги
НАТОЧерное мореАзовское мореКерченский пролив
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
4
7
Смешно
11
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kogan Viktoria
Kogan Viktoria
Ничего РФ не боится. А кораблям НАТО похоже нечего делать, если они будут конвоировать украинские суда в керченском проливе. Ничего этого не будет. А автору этой заметки, если уж он решил по-русски писать, не вредно было бы знать, что "согласно и вопреки требуют дательного падежа"
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Сейчас, натовцы бросят драть хохлух, высядят на берег шумерских чистильщиков гальюнов и бросятся сопровождать рагулячьи корыта к мосту, нарываыясь на конфликт с Россией. Д̶у̶р̶а̶к украинский эксперт думкой богатеет.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Хорошо Хорошо
Хорошо Хорошо
Рашка вапще всего боится! Если бы мы захотели, то уже бы взяли Ростов и Воронеж! Просто сейчас лень. В рашке все живут в страхе из-за этих кораблей, не спит никто. Точно вам говорю.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения