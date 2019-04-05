Корабли НАТО в Черном море: военный эксперт рассказал, чего боится Россия

У кораблей НАТО, которые 1 апреля пришвартовались к причалу Одесского морского вокзала, есть очень сильная политическая составляющая. Россия после этого не пойдет на провокации в Черноморском регионе, чтобы не привлекать к себе внимание.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что этим шагом НАТО уже не только разворачивает свое присутствие в Черном море, но и гарантированно заявляет, что альянс будет следить и за воздушным пространством.

"Для России это не очень хорошо, потому что НАТО будут наблюдать за тем, что происходит в Крыму. Поэтому я не думаю, что Кремль пойдет на какие-то провокационные действия, чтобы усилить к себе внимание. Да и нечем там атаковать, – российские корабли береговой охраны – это не такие суда, которые могут совершать дальние походы", – сказал он.

Но корабли НАТО будут дежурить только в акватории Черного моря и осуществлять воздушное наблюдение, уточнил эксперт.

Facebook Андрея Клименко

"Керченский пролив и Азовское море – это уже внутреннее дело Украины и России, пока не денонсировано соглашение, поэтому никто туда не полезет. Что касается Черного моря, то мы можем рассчитывать на то, что если российские корабли будут угрожать судоходству согласно норм международного права, то корабли НАТО могут даже прибегнуть к конвоированию судов, выполняющих обычные рейсы", – пояснил Жданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 1 апреля, в Черное море вошли фрегат FHH333 "Торонто" королевских ВМС Канады и фрегат ВМС Испании F81 "Санта Мария". Как отметили в пресс-службе ВСУ, данные корабли несут патрулирование в Средиземном море в составе военно-морской группы НАТО "SNMG2", а в Южную Пальмиру они прибыли с дружественным визитом и проведут здесь трое суток.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!