Корабли НАТО в Черном море: нардеп-ветеран АТО заявил о быстрой зачистке от россиян

Подготовка к освобождению украинских территорий должна проходить комплексно и с гарантией для Украины в первую очередь, стран-подписантов Будапештского меморандума.

Об этом в эфире ObozTV заявил народный депутат Украины от БПП Олег Барна.

"Суть введения миротворцев на условиях Украины – в миссии не участвуют российские и белорусские военные, а работа проводится не на линии размежевания, а на российско-украинской границе. Таким образом фактически прекратится поставка оружия и соответственно, в течение недели-двух будет взят контроль над всей территорией", - пояснил парламентарий.

Но, по его словам, для гарантии, что Россия не вторгнется во время освобождения, "в Черное море должны войти пара эсминцев стран НАТО, возможно, авианосец".

Как сообщал "Обозреватель", вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала о плане вступления в НАТО.