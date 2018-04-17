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Корабли НАТО в Черном море: нардеп-ветеран АТО заявил о быстрой зачистке от россиян

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Подготовка к освобождению украинских территорий должна проходить комплексно и с гарантией для Украины в первую очередь, стран-подписантов Будапештского меморандума.

Об этом в эфире ObozTV заявил народный депутат Украины от БПП Олег Барна.

"Суть введения миротворцев на условиях Украины – в миссии не участвуют российские и белорусские военные, а работа проводится не на линии размежевания, а на российско-украинской границе. Таким образом фактически прекратится поставка оружия и соответственно, в течение недели-двух будет взят контроль над всей территорией", - пояснил парламентарий.

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Но, по его словам, для гарантии, что Россия не вторгнется во время освобождения, "в Черное море должны войти пара эсминцев стран НАТО, возможно, авианосец".

Как сообщал "Обозреватель", вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала о плане вступления в НАТО.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАТО на ДонбассеМиротворческая миссия ООН
Персона
Олег Барна
Место
Украина
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