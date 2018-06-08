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"Корабли и авиация": Россия ответила за провокацию на границе

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Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков открестился от перехвата украинскими Ан-26 малого ракетного корабля РФ в непосредственной близости от границы, назвав информацию "анекдотом".

"Неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что", – сказал он, передает РИА "Новости".

Представитель оборонного ведомства РФ также предположил, что эта информация якобы является "спланированной утечкой" командования Вооруженных сил Украины.

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"Нельзя исключать, что данный анекдот на самом деле — спланированная "эксклюзивная утечка" южного оперативного командования ВСУ", – сказал Конашенков.

Он также добавил, что, вероятно, по мере усвоения украинскими военными стандартов НАТО стоит ожидать перехваты российских истребителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня украинцы обнаружили российский малый ракетный корабль в районе острова Змеиный.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Объекты
Черное мореВМС України
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Novik Oleg
Novik Oleg
А чего Цитата так скромно обрезана?? ....."Он добавил, что, "вероятно, по мере последующего усвоения ими "натовских стандартов" следует ожидать донесений об успешных "перехватах" российских самолетов-истребителей рыболовецкими сетями украинских сейнеров". РИА Новости
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