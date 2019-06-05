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Корабль России зашел в территориальные воды Украины: в ВМС отреагировали

1.5тЧитать материал на украинском

В среду, 5 июня, в территориальные воды Украины в Черном море зашел сухогруз MELITA под флагом Российской Федерации.

Это произошло из-за шторма, сообщает на странице в Facebook пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины. Военнослужащие ВМС направили корабль безопасным маршрутом до пункта назначения, не проводя каких-либо силовых действий.

Отмечается, что украинские пограничники морской охраны обнаружили судно (маршрут порт Астрахань – порт Констанца), которое вынужденно отклонилось от рекомендованного пути.

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Российский корабль

Российский корабль

facebook.com/navy.mil.gov.ua

Оно углубилось в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль на траверзе Тендривской косы (временно оккупированная территория АР Крым). Пограничники допросили команду сухогруза по протоколу.

Маршрут корабля

Маршрут корабля

facebook.com/navy.mil.gov.ua

"Учитывая обстоятельства и в соответствии с положениями Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву судно MELITA было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, обзор или арест экипажа, в отличие от руководства Российской Федерации, которая грубо нарушила целый ряд международных нормативных документов при силового захвата 25 ноября 2018 года катеров и судов Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в нейтральных водах у Керченского пролива”, – подчеркнули в пресс-службе военных.

В сообщении добавили, что "Украина – цивилизованная европейская страна с верховенством права, в отличие от Российской Федерации".

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Место
Украина
Теги
Черное мореВоенно-морские силы Украины
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну хоть одно радует.Перестали пиратствовать,как при флибустьере Петро.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Шапиро Женька, брат Каин,который Норд спиратил изначально?Так он же украинец.Или нет?Шапито,не надоело тебе быть грустным клованом?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Федоров Федор:"Ну хоть одно радует.Перестали пиратствовать,как при флибустьере Петро." Молодцы украинцы, не стали брать пример с брата Каина.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
надувные лодки не могут задержать железное судно без угрозы получить в репу от матросов ))))
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Smekalov Sergey:"надувные лодки не могут задержать железное судно без угрозы получить в репу от матросов". Замечательный пост. А можно Вас считать типичным россиянином? Или Вы исключение?
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