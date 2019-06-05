Корабль России зашел в территориальные воды Украины: в ВМС отреагировали

В среду, 5 июня, в территориальные воды Украины в Черном море зашел сухогруз MELITA под флагом Российской Федерации.
Это произошло из-за шторма, сообщает на странице в Facebook пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины. Военнослужащие ВМС направили корабль безопасным маршрутом до пункта назначения, не проводя каких-либо силовых действий.
Отмечается, что украинские пограничники морской охраны обнаружили судно (маршрут порт Астрахань – порт Констанца), которое вынужденно отклонилось от рекомендованного пути.
Российский корабль
facebook.com/navy.mil.gov.ua
Оно углубилось в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль на траверзе Тендривской косы (временно оккупированная территория АР Крым). Пограничники допросили команду сухогруза по протоколу.
Маршрут корабля
facebook.com/navy.mil.gov.ua
"Учитывая обстоятельства и в соответствии с положениями Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву судно MELITA было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, обзор или арест экипажа, в отличие от руководства Российской Федерации, которая грубо нарушила целый ряд международных нормативных документов при силового захвата 25 ноября 2018 года катеров и судов Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в нейтральных водах у Керченского пролива”, – подчеркнули в пресс-службе военных.
В сообщении добавили, что "Украина – цивилизованная европейская страна с верховенством права, в отличие от Российской Федерации".
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.
10 мая в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.
В МИД Украины спрогнозировали, что Россия выполнит решение Международного морского трибунала по захваченным в плен украинским морякам, однако сделает это в присущей Кремлю манере.
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