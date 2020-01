Корабль Путина чуть не столкнулся с эсминцем США: схема инцидента

В водах Аравийского моря произошел опасный инцидент – едва не столкнулись эсминец Военно-морского флота США Farragut (DDG 99) и корабль ВМФ России "Иван Хурс".

Как сообщается на странице Центрального командования ВМС США в Twitter, российское судно "агрессивно приблизилось" к американскому (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Farragut дал пять коротких гудков, международный морской сигнал об опасности столкновения, и попросил российский корабль изменить курс в соответствии с международными правилами движения. Российский корабль изначально отказался, но в конечном итоге изменил курс, и два корабля разошлись", – говорится в сообщении.

Корабль РФ чуть не столкнулся с эсминцем США Скриншот видео

Вместе с тем Центральное командование ВМС США отметило, что, несмотря на то, что российский корабль принял меры для увеличения дистанции, начальная задержка соблюдения международных правил при агрессивном приближении увеличила риск столкновения.

В свою очередь Telegram-канал "Милитарист" опубликовал схему опасного морского инцидента, однако ошибочно назвал американское судно атомным авианосцем "Гарри Трумен".

Схема инцидента в Аравийском море Telegram-канал "Милитарист"

На ЧП в Аравийском море отреагировал и главный редактор Black Sea News Андрей Клименко. На своей странице в Facebook он предупредил, что следует готовиться к напряжению в Черном и Азовском морях.

"Черноморский флот РФ начинает наглеть все больше. Инцидент, о котором идет речь, создал новый разведывательный корабль ЧФ РФ "Иван Хурс" (имитировал навал на корму ракетного эсминца USS Farragut (DDG-99), Arleigh Burke class). Надо готовиться к развитию событий на Черном и Азовском море", – считает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине декабря американский боевой корабль "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря. В РФ забили тревогу и заявили, что эсминец сопровождает корабль Черноморского флота "Вышний Волочек". Кроме того, пропагандисты Кремля подметили, что это был уже восьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году.

