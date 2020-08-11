Корабль ФСБ России приблизился к берегу Мариуполя: детали "провокации"

К украинскому побережью напротив Мариуполя на расстояние примерно 10 морских миль от берега (около 18,5 км) подошел катер ФСБ России "Мангуст".

Эту информацию "Фактам" подтвердили в Госпогранслужбе. По данным бывшего постоянного представителя президента Украины в АР Крым Бориса Бабина, подозрительные действия обнаружил украинский корабль Морской охраны.

Украинские военные предписали российскому катеру отойти, однако экипаж корабля РФ ответил, что это "внутреннее море двух государств" и такие действия "не запрещены".

Более того, россиянин сам "предписал" украинским пограничникам не приближаться к нему ближе, чем на 20 кабельтов, что, как утверждает Бабин, и сделали военные.

"Украинские силы, которые отслеживают ситуацию на морском участке Азовского моря, постоянно отслеживают движение судов по морю, в том числе маневры российских кораблей. Информация о подходе к берегам Украины, которая распространяется по соцсетям, то она соответствует действительности", – сообщил помощник главы ГПС Андрей Демченко.

Он добавил, что корабль РФ находился в зоне распределения направлений движения судов.

"Наш экипаж связался с катером оккупантов и сообщил, что он находится в этой зоне и это угрожает навигационной безопасности. "Мангусту" было рекомендовано изменить маршрут. Через некоторое время корабль ФСБ оттуда ушел", – рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины.

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