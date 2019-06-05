Копы убили 5-летнего мальчика под Киевом: в сети появились фото фатального места

Возле дома погибшего от пули полицейского 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком постоянно дежурит "скорая". Родители в шоке и им оказывают помощь.
Журналисты "Громадське ТБ" побывали на месте, где произошла трагедия. На данный момент все предварительные следственные действия закончились. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Соседи говорят, что видели играющих ребят и даже говорили с ними за несколько минут до случившегося. А затем послышался хлопок и крик старшего брата Кирилла.
Соседи показали место под забором, где лежал ребенок после ранения.
Место, где ранили ребенка
Скриншот с видео
Его дядя Николай Васильченко говорит, что никто не понял, что эта была пуля: думали, что мальчик упал и ударился головой.
В сюжете также показали дом полицейского Владимира Петровца, где копы и устроили опасные игры. Здание находится в 100 метрах от места, где игрались дети.
Дом и двор полицейского, где устроили стрельбище
Скриншот с видео
Дом и двор полицейского, где устроили стрельбище
Скриншот с видео
Там же до сих пор можно заметить "цель", в которую стреляли правоохранители.
"Цель", в которую стреляли копы
Скриншот с видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что полицейские, которые убили ребенка, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".
4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали.
Также Князев уволил главу Нацполиции Киевской области Дмитрия Ценова, который попросил отправить его в зону ООС на Донбасс.
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