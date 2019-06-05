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Копы убили 5-летнего мальчика под Киевом: в сети появились фото фатального места

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Возле дома погибшего от пули полицейского 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком постоянно дежурит "скорая". Родители в шоке и им оказывают помощь.

Журналисты "Громадське ТБ" побывали на месте, где произошла трагедия. На данный момент все предварительные следственные действия закончились. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Соседи говорят, что видели играющих ребят и даже говорили с ними за несколько минут до случившегося. А затем послышался хлопок и крик старшего брата Кирилла.

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Соседи показали место под забором, где лежал ребенок после ранения.

Место, где ранили ребенка

Место, где ранили ребенка

Скриншот с видео

Его дядя Николай Васильченко говорит, что никто не понял, что эта была пуля: думали, что мальчик упал и ударился головой.

В сюжете также показали дом полицейского Владимира Петровца, где копы и устроили опасные игры. Здание находится в 100 метрах от места, где игрались дети.

Дом и двор полицейского, где устроили стрельбище

Дом и двор полицейского, где устроили стрельбище

Скриншот с видео

Дом и двор полицейского, где устроили стрельбище

Дом и двор полицейского, где устроили стрельбище

Скриншот с видео

Там же до сих пор можно заметить "цель", в которую стреляли правоохранители.

"Цель", в которую стреляли копы

"Цель", в которую стреляли копы

Скриншот с видео

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Место
УкраинаКиев
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