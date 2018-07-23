Меня бросили в канаве, а друга увезли колотить дубинками - зверски избитый копами украинец

На Закарпатье полицейские, попавшие в скандал с избиением местных жителей, бросили одного парня в канаве, а второго забрали с собой и продолжили бить дубинками.

Об этом OBOZREVATEL рассказал один из двух пострадавших Юрий Железняк. Также он сообщил предысторию конфликта. По словам парня, за неделю до инцидента те же копы ему нагрубили, когда он просил о помощи.

"Я подошел к ним в районе КПП на Нижних Воротах и попросил подвезти домой, потому что мне было плохо. Это же их обязанность. Но они толкнули меня и послали. Мне пришлось добираться самому", - отметил Железняк.

А в ночь на 20 июля на трассе к ним подъехал полицейский "приус", в котором сидели именно те полицейские. "Это были именно они. Меня избили и бросили в канаве у дороги, я потерял сознание. А Василия Горбика забрали с собой. Потом он мне рассказывал, что его завезли в Свалявский район и там били дубинками по ногам. Он сейчас в больнице", - говорит Железняк.

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По словам Юрия, полицейские - тоже жители Закарпатья, возможно, из Мукачевского района.

Сам пострадавший работает преподавателем музыки в местной школе села Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатья. Учит играть на аккордеоне. В местном сельсовете о нем говорят только хорошее. "Оба нормальные хлопцы, Юра работает у нас в школе, о нем очень хорошо отзываются", - сказали OBOZREVATEL в сельсовете. Второй пострадавший, Василий Горбик, ездит на заработки.

В департаменте патрульной полиции Закарпатья говорят, что проводят служебное расследование. "Сейчас мы проводим внутреннее расследование. Устанавливаем факт и выясняем что случилось. Старший патрульный, который дежурил в ту ночь на пункте Нижние ворота, отстранен от службы на время проверки. Пока никаких подробностей почему так произошло сказать не можем", - сообщила нам пресс-секретарь Мария Туряниця.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Яворове Львовской области старшина жестоко избил солдата, в результате чего тот лишился селезенки.