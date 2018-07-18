Коптит и взрывается: в ВСУ показали, как уничтожили позиции террористов

Объединенные силы на Донбассе разбили позиции подконтрольных России террористов, уничтожив, как минимум, несколько единиц их техники.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила военнослужащая Вооруженных сил Украины Виктория Руденко, опубликова снимок, на котором зафиксирован удар по позициям боевиков.

"Кто-то таки жахнул по скоплению вражеской техники... Говорят, там что-то коптит и взрывается до сих пор. Потери уточняются", - говорится в ее сообщении.

Напомним, ранее появилось видео уничтожения позиции террористов "ДНР".