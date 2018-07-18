МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Коптит и взрывается: в ВСУ показали, как уничтожили позиции террористов

1.2тЧитать новость на украинском

Объединенные силы на Донбассе разбили позиции подконтрольных России террористов, уничтожив, как минимум, несколько единиц их техники.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила военнослужащая Вооруженных сил Украины Виктория Руденко, опубликова снимок, на котором зафиксирован удар по позициям боевиков.

"Кто-то таки жахнул по скоплению вражеской техники... Говорят, там что-то коптит и взрывается до сих пор. Потери уточняются", - говорится в ее сообщении.

Новости
На Донбассе прошли жаркие бои: ВСУ удержали позиции

Напомним, ранее появилось видео уничтожения позиции террористов "ДНР".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги