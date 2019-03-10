Копают лопатами, как картошку: в Крыму разграбили уникальный дворец

В аннексированном Крыму забили тревогу из-за разграбления Ханского дворца в Бахчисарае, которое проводится под прикрытием "реставрации" комплекса.

О том, что памятке грозит уничтожение, рассказал активист Эдем Дудаков, передают "Крым. Реалии". Своей реакцией он поделился в связи с пугающими кадрами, которые появились в соцсетях.

Он подтвердил, что на территории дворца ведутся раскопки – на кладбище ханов, с восточной стороны Ханской мечети и у конюшенного корпуса. "На видео хорошо видно, что копатель орудует лопатой так, как будто на огороде картошку копает", – рассказал Дудаков.

Ханский дворец Крым.Реалии

По словам активиста, некомпетентные копатели своими лопатами могут повредить артефакты или попросту их не заметить и отправить вместе с грунтом в отвал, который потом вывезут на свалку.

Указали также на другую проблему – в Ханском дворце не ведется учет обнаруженных ценностей.

"Все найденные в результате раскопок предметы должны фиксироваться на видео, а в ситуации с раскопками на территории кладбища, они должны проводится в присутствии имама, после того, как разрешение даст муфтият", – пояснил активист.

Как отметила бывший руководитель историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова, единственный выход – пойти в суд.

"Подача иска от физического лица будет отклонена по обстоятельствам отсутствия нарушения прав данного физического лица. Эти материалы должны быть переданы и приобщены к материалам большого иска Украины к России, а также переданы мониторам ЮНЕСКО", – объяснила она.

Отметим, Украина с целью спасти Бахчисарайский дворец в оккупированном Крыму решает вопрос о внесении его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и одновременно в список объектов под угрозой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму предупредили, что ремонтные работы в Ханском дворце в Бахчисарае могут уничтожить историческую и культурную аутентичность объекта.

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