"Цена трех жизней – 191 тыс. грн": суд принял возмутительное решение по смертельному ДТП пьяного копа

Сотрудника полиции, который подозревается в провоцировании ДТП с тремя погибшими в Херсонской области, отпустили под залог в 191 тысячу гривен.

Об этом рассказали в Государственном бюро расследований в комментарии "Громадському", где уточнили, что прокуратура и адвокат пострадавших подали апелляцию.

Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова рассказала, что 20 июня следователями было направлено ходатайство о содержании под стражей без права залога для подозреваемого. Такая же позиция отстаивалась и стороной обвинения в суде.

Кадр с места ДТП

"Несмотря на это, следственный судья Мелитопольского горрайонного суда вынес решение об избрании меры пресечения с правом внесения залога в сумме 191 тысяча гривен", – уточнила она.

Погибшие в ДТП

Украинцы в сети уже начали писать посты возмущения.

"Сто девяносто две тысячи гривен. Семь триста долларов. Стоит жизни этих трех людей на фото. Людей, которых убил пьяный мусор за рулем. В том числе десятилетнего ребенка. Женя Калинин. Сын бывшего руководителя Херсонской полиции. Старший опер в Херсоне. Именно такой залог назначил следственный судья в качестве альтернативы содержанию под стражей. Сто девяносто две тысячи гривен внесли сразу. Мусор Женя Калинин на свободе", - написал волонтер Роман Синицин.

Как сообщал OBOZREVATEL,

18 июня на трассе столкнулись автомобили ВАЗ и BMW, в результате погибла семья с ребенком. Одним авто управлял сотрудник полиции.

Позже стало известно, что в аварии погибли: Дмитрий Журавлев, Людмила Богданевич и их дочь Софийка.

За рулем BMW, который предварительно и спровоцировал аварию, выехав на встречную полосу, находился оперуполномоченный ГУНП в Автономной республике Крым и г. Севастополе.

По данным блогера и волонтера Романа Синицына, за рулем BMW был Евгений Калинин – сын экс-руководителя полиции Херсонщины Александра Калинина.

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