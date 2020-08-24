Координатор "вагнеровской спецоперации": это выглядит как банальная измена. Видео

Боевиков ЧВК "Вагнера", которых поймали в Беларуси и со временем вернули в РФ, должны были задержать в Украине. Однако спецоперация украинской стороны в результате была сорвана.

Об этом рассказал один из координаторов спецоперации в интервью журналистке-расследовательнице Любови Величко, передает Mind.ua (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Издание отмечает, что украинские спецслужбы 24 июля планировали схватить в аэропорту "Борисполь" 33 человек, среди которых есть причастные к крушению малазийского боинга MH17 и другим преступлениям на территории Украины. За несколько месяцев до этого украинская сторона завербовала их. Наемники, которые ранее воевали на стороне РФ на Донбассе, на этот раз были убеждены, что летят в Венесуэлу по выгодному контракту. Однако, как рассказал координатор, в последний момент сперцоперация провалилась.

"Все натурально готовятся к тому, когда садится самолет. Какие будут действия – поминутно – после того, как сядет самолет. И когда 29-го числа все понимают, что беда... Ну, то есть, все понимают, что "ж*па", но все еще как-то себя утешают: "Да нет, сейчас их отпустят". Ну, не за что их задерживать [белорусским спецслужбам]. Ну просто не за что!

Это круть со всех сторон – это козырь перед РФ, это уважение от коллег из США, Израиля. И просто уважение человеческое. Что имеем взамен? Обвинение не просто в провокации (как нас обвинила Россия), а внутри страны говорят "не было ничего", – сказал он.

Координатор отметил, что материалы данной спецоперации поступили из Главного управления разведки примерно летом минувшего года. Он подчеркнул, что такой спецоперации "нет аналогов за всю историю Украины". Он также затруднился ответить на вопрос, почему СБУ официально отрицает факт существования этой спецоперации.

"Трудно ответить, но команда уничтожать материалы поступила. И она будет осуществлена ​​в ближайшее время. А выглядит это просто как банальная измена", – заявил он, добавив, что руководство страны также якобы не поняло всю серьезность спецоперации.

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