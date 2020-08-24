Координатор "вагнеровской спецоперации": это выглядит как банальная измена. Видео
Боевиков ЧВК "Вагнера", которых поймали в Беларуси и со временем вернули в РФ, должны были задержать в Украине. Однако спецоперация украинской стороны в результате была сорвана.
Об этом рассказал один из координаторов спецоперации в интервью журналистке-расследовательнице Любови Величко, передает Mind.ua (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
Издание отмечает, что украинские спецслужбы 24 июля планировали схватить в аэропорту "Борисполь" 33 человек, среди которых есть причастные к крушению малазийского боинга MH17 и другим преступлениям на территории Украины. За несколько месяцев до этого украинская сторона завербовала их. Наемники, которые ранее воевали на стороне РФ на Донбассе, на этот раз были убеждены, что летят в Венесуэлу по выгодному контракту. Однако, как рассказал координатор, в последний момент сперцоперация провалилась.
"Все натурально готовятся к тому, когда садится самолет. Какие будут действия – поминутно – после того, как сядет самолет. И когда 29-го числа все понимают, что беда... Ну, то есть, все понимают, что "ж*па", но все еще как-то себя утешают: "Да нет, сейчас их отпустят". Ну, не за что их задерживать [белорусским спецслужбам]. Ну просто не за что!
Это круть со всех сторон – это козырь перед РФ, это уважение от коллег из США, Израиля. И просто уважение человеческое. Что имеем взамен? Обвинение не просто в провокации (как нас обвинила Россия), а внутри страны говорят "не было ничего", – сказал он.
Координатор отметил, что материалы данной спецоперации поступили из Главного управления разведки примерно летом минувшего года. Он подчеркнул, что такой спецоперации "нет аналогов за всю историю Украины". Он также затруднился ответить на вопрос, почему СБУ официально отрицает факт существования этой спецоперации.
"Трудно ответить, но команда уничтожать материалы поступила. И она будет осуществлена в ближайшее время. А выглядит это просто как банальная измена", – заявил он, добавив, что руководство страны также якобы не поняло всю серьезность спецоперации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Верховной Раде Украины решили создадь временную следственную комиссию по делу скандала с задержанными в Беларуси "вагнеровцами" и возможной "госизменой" главы Офиса президента Андрея Ермака.
18 августа в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, который может стать свидетельством сорванной спецоперации.
В СБУ назвали новости по этой теме фейком. В Службе внешней разведки Украины отметили, что специальная информационная операция под названием "группа Вагнера в Беларуси" имеет российское происхождение.
Экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что фейковые данные распространяются, чтобы нанести вред спецслужбам Украины.
23 августа журналист Юрий Бутусов заявил, что в сорванной операции Украины по поимке "вагнеровцев" в Беларуси якобы принимали участие спецслужбы США. Ранее он сообщил, что операция якобы была сорвана утечкой со стороны главы Офиса президента Андрея Ермака.