"В конвульсиях": УПЦ МП провела "молебень" за отмену биометрических паспортов

Украинская православная церковь Московского патриархата провела под зданием Верховного суда Украины "молебен" за отмену биометрических паспортов.

Об этом в Facebook сообщила председатель правления ОО "Антикорупційний штаб" Галина Янченко

По ее словам, участники акции требуют у судей отменить биометрические паспорта, потому что это, как указано в их листовках, "точка невозврата".

facebook.com/halyna.yanchenko

facebook.com/halyna.yanchenko

"Еще какая точка невозврата! Украинцам, которым теперь значительно легче посетить любую Европейскую страну, сложнее будет вешать на уши лапшу о "загнивающем западе" и о том, как Украина хорошо жилось бы с "братским русским народом", – написала она.

По ее словам, Кремль решился на "последний шаг в конвульсиях" – с помощью "кремлевских агентов в рясах" убеждать украинцев не делать биометрические паспорта.

"В ход идут самые страшные аргументы. Например, среди "опасностей биометрических паспортов", как опять же пишет их листовка – махинации с собственностью и стремительный рост черной трансплантологии. Заинтересован в этом, конечно, Запад, чтобы завершить процесс "интеграции в европейское сообщество", – добавила Янченко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее СБУ заявила, что спецслужбы России готовят захваты храмов с помощью УПЦ МП.