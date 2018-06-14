Конвенция помогла: в Киеве полиция отпустила дипломата РФ, который ездил пьяным

Руководителю консульского отдела посольства России в Украине, который ездил пьяным за рулем служебного авто, удалось уйти от ответственности благодаря Венской конвенции.

"Это Иван Иванович. Сегодня (еще до полуночи) он решил поесть и подбухнуть в ресторане Чачапури. Ничего такого, имеет право, но есть одно "но" - зачем же лезть потом за руль служебного Volkswagen (№ D001199)? Видимо, чувствует безнаказанность", - говорится в сообщении "Киев Оперативный".

Авто дипломата остановили на ул. Борщаговской. Тесты проходить он отказывался и просто улыбался. Полицейские не могли ничего сделать, так как он защищен Венской конвенцией.

"Венская конвенция, благодаря которой составлять протокол на этого водителя нельзя, к тому же, его брошенное авто также нельзя эвакуировать, хотя оно и мешает другим участникам дорожного движения. Поэтому, дождавшись, пока патрульные оформят рапорты - он просто ушел с места", - отмечается в комментарии к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня автомобиль посольства Финляндии попал в аварию на площади Льва Толстого в Киеве.