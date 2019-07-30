В оккупированной Ялте (Крым) на набережной устанавливают ледовый каток для шоу супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова – российской фигуристки Татьяны Навки.

Монтаж вызвал негодование у местных жителей. В частности, блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала в Twitter реакцию журналиста Евгения Гайворонского.

"Концлагерный барак жены Пескова закрыл море в Ялте и закрепил атмосферу Освенцима в Крыму. Это еще не все. Хдадореагенты они будут сливать в море и все желающие смогут скрепно поплавать в химикатах", - отметил он.

В Ялте устанавливают ледовый каток RoksolanaToday&Крым, Twitter

В Ялте устанавливают ледовый каток RoksolanaToday&Крым, Twitter

В Ялте устанавливают ледовый каток RoksolanaToday&Крым, Twitter

В Ялте устанавливают ледовый каток RoksolanaToday&Крым, Twitter

"Концлагерный барак жены Пескова закрыл море в Ялте и закрепил атмосферу Освенцима в Крыму.

Это еще не все. Хдадореагенты они будут сливать в море и все желающие смогут скрепно поплавать в химикатах."-Гайворонский,журналист из Ялты pic.twitter.com/NA4jdaXAK6 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 30 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму местные жители взбунтовались против оккупантов из-за поборов.

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