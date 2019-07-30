Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Концлагерный барак закрыл море!" В Крыму ополчились на жену Пескова

1.4т Читать материал на украинском

В оккупированной Ялте (Крым) на набережной устанавливают ледовый каток для шоу супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова – российской фигуристки Татьяны Навки.

Монтаж вызвал негодование у местных жителей. В частности, блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала в Twitter реакцию журналиста Евгения Гайворонского.

"Концлагерный барак жены Пескова закрыл море в Ялте и закрепил атмосферу Освенцима в Крыму. Это еще не все. Хдадореагенты они будут сливать в море и все желающие смогут скрепно поплавать в химикатах", - отметил он.

В Ялте устанавливают ледовый каток

В Ялте устанавливают ледовый каток

RoksolanaToday&Крым, Twitter

В Ялте устанавливают ледовый каток

В Ялте устанавливают ледовый каток

RoksolanaToday&Крым, Twitter

Новости
"Брехня, классный сезон!" В Крыму ужаснулись пустотой курорта и вспомнили Украину
В Ялте устанавливают ледовый каток

В Ялте устанавливают ледовый каток

RoksolanaToday&Крым, Twitter

В Ялте устанавливают ледовый каток

В Ялте устанавливают ледовый каток

RoksolanaToday&Крым, Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму местные жители взбунтовались против оккупантов из-за поборов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
8
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
А чего украинцы беспокоятся, крым ведь наш, ну и пусть нам будет хуже...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel