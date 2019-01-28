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''Концентрация превышена в 150 раз'': в Крыму возникла угроза новой экологической катастрофы

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В оккупированном Россией Крыму существует высокая вероятность резкого ухудшения экологической ситуации в районе Керчи.

В частности, речь идет о разборке российскими компаниями хранилища отходов металлургического производства, накопленных в результате работы Камыш-Бурунского железорудного комбината, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Созданные на месте крымских озер Нижне-Чербушское и Верхне-Чербушское хранилища отходов металлургии - это гидротехнические сооружения, которые содержат токсические вещества в виде мелкодисперных частиц. Содержание в них фосфора, хрома, ванадия и мышьяка превышает гранично допустимую концентрацию в 30-150 раз, в зависимости от места забора пробы", - написал он.

При этом, по словам Тымчука, накопленные запасы сыпучих отходов на сегодняшний день используются в качестве добавки при изготовлении цемента и строительного песка.

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Телеканал ATR

"Данная ситуация может привести к вспышке массовых заболеваний населения, а также угрожает флоре и фауне на сотни километров от хранилищ путем распространения токсических веществ морской водой вдоль побережья Черного моря", - уточнил он.

Камыш-Бурунский железорудный комбинат - в настоящее время закрытое предприятие по добыче, обогащению и агломерации руд железа (в т.ч. с примесями мышьяка, фосфора). Порт Камыш-Бурунского комбината российские оккупанты активно используют: в 2015 г они "национализировали" Керченский морской порт "Камыш-Бурун", а в 2017 г он был взят под охрану Минтранса России.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
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Петров Игорь
Петров Игорь
...с приходом рукожопых дикарей уходит цивилизация.
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CARGO 100
CARGO 100
Так что, томосятины, считайте, что Россия вас спасает - не приближайтесь к Керченскому проливу, заболеете ...
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1
Федоров Федор
Федоров Федор
"В частности, речь идет о разборке российскими компаниями хранилища отходов металлургического производства, накопленных в результате работы Камыш-Бурунского железорудного комбината...".... Россия разгребает гавно,которым скакло засрало Крым,а скакло возмущается этим. Парадокс.
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Федоров Федор, в смысле? Это говно,готовилось к продаже на россию. Убираете?молодцы!тока эти смеси в нашем крыму не оставляйте.
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Федоров Федор, "Накопичені запаси сипучих відходів використовують в якості добавки при виготовленні цементу і будівельного піску".Це те саме , що брати і засівати по вулицях .Ви не розумієте , що потрібно ці відходи УТИЛІЗУВАТИ! Ось такі ви завжди, " освободители", " защитники" и " помощники" срані
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