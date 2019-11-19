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19 ноября • обновлено в 10:16
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"Контролируйте гаденышей!" Украинский катер закошмарил россиян в Азовском море

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Украинские военные катера "Кременчуг" и "Лубны" патрулируют Азовское море и успешно сдерживают россиян от открытой агрессии.

Как говорится в материале theБабеля, украинские моряки держат в страхе оккупантов. "Мы начали выходить на патрулирование. Они стали нас бояться. Мы перехватывали их разговоры, а там было такое: "Контролируйте змеенышей, опять эти змееныши сейчас выйдут, опять их нужно будет искать". Мы начали пресекать их действия, до стрельбы не доходило, но наглости поубавилось. В октябре случаи остановки судов россиянами сократились на 50 процентов, в ноябре их не было вообще", – рассказал командир катера "Кременчуг" Александр Регула.

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Украинские военные катера "Кременчуг" и "Лубны"

Украинские военные катера "Кременчуг" и "Лубны"

theБабель

По его словам, российские оккупанты действуют очень нагло.

"Как гопники — нападают толпой. Но на их действия надо отвечать. Они не стреляют по судам, но останавливают и говорят: "Вы же будете идти назад, будете иметь проблемы". Останавливают в основном тех, кто идет в Бердянск или Мариуполь. Тех, кто идет в сторону Таганрога или Ростова, они не трогают. Но если есть члены экипажа из Украины, то обязательно осматривают", – пояснил командир.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные Силы Украины начали переброску техники для создания корабельно-катерной группировки ВМС во исполнение решения СНБО об усилении военно-морского присутствия в Азовском море в сентября 2018 года.

Уже в октябре того же года украинский малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг" смог незамеченным приблизиться прямо к Керченской проливу, чем напугал россиян.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
Тег
Азовское море
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
В заголовке как всегда описано что хотелось бы, а в статье что имеем на самом деле))))))))))))))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Россияне в курсе?
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