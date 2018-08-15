МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Контроль над Черным морем: оккупанты серьезно усиливают авиацию в Крыму

2.7тЧитать новость на украинском

Минобороны РФ намерено завершить до конца 2018 года модернизацию военного аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму, что позволит принимать и размещать на постоянной основе стратегические бомбардировщики любого типа, состоящие на вооружении ВКС - Ту-95, Ту-160 и Ту-22М.

Эксперты считают, что это серьезно расширит возможности российских военных в районе Черного моря, пишут "Известия".

По данным издания, сейчас заканчивается строительство второй взлетно-посадочной полосы. По похожему проекту была модернизирована авиабаза Хмеймим в Сирии.

Новости
"Готовимся освободить Крым!" Защитники Украины передали мощный сигнал оккупантам

По словам военного эксперта Антона Лаврова, это серьезно расширит возможности ВКС РФ в регионе.

"В первую очередь речь может идти о размещении Ту-22М. Этот дальний бомбардировщик способен нести противокорабельные ракеты. Авиагруппировка Ту-22М позволит надежнее контролировать акваторию Черного моря и его прибрежные районы", - пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт привел доказательства того, что Россия превращает Крым в военную базу.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
6
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги