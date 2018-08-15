Контроль над Черным морем: оккупанты серьезно усиливают авиацию в Крыму

Минобороны РФ намерено завершить до конца 2018 года модернизацию военного аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму, что позволит принимать и размещать на постоянной основе стратегические бомбардировщики любого типа, состоящие на вооружении ВКС - Ту-95, Ту-160 и Ту-22М.

Эксперты считают, что это серьезно расширит возможности российских военных в районе Черного моря, пишут "Известия".

По данным издания, сейчас заканчивается строительство второй взлетно-посадочной полосы. По похожему проекту была модернизирована авиабаза Хмеймим в Сирии.

По словам военного эксперта Антона Лаврова, это серьезно расширит возможности ВКС РФ в регионе.

"В первую очередь речь может идти о размещении Ту-22М. Этот дальний бомбардировщик способен нести противокорабельные ракеты. Авиагруппировка Ту-22М позволит надежнее контролировать акваторию Черного моря и его прибрежные районы", - пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт привел доказательства того, что Россия превращает Крым в военную базу.