Сегодня следователи ДБР вручили подозрения начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Минобороны генерал-майору Дмитрию Марченко, его заместителю Ольге Капинус, а также еще три сотрудникам. Их подозревают в создании преступной группы, которая обеспечила поставку в армию некачественных бронежилетов. По заявлению ДБР, они провели испытания и из 110 бронежилетов, закупленных в 2019-м году, были пробиты 79. Якобы поставки некачественных бронежилетов осуществлялись умышленно.
В пятницу будет проходить суд по избранию меры пресечения. Надеюсь, и подозреваемые и обвинение будут настаивать, чтобы заседание суда прошло в открытом режиме. Посмотрим, в пятницу у адвокатов будет на руках текст подозрения, и ему можно будет дать оценку. Важно проверить, какие испытания были проведены. Мне кажется, очень важно, чтобы точность измерений и выводов экспертов была заверена также и специалистами ВСУ. Будем ждать подозрения, и тогда можно будет сделать уже предварительные выводы по самому расследованию - это очередная показуха правоохранителей или горькая правда?
Верю ли я в суд? Нет, я верю в факты, поскольку подозрение построено на проверяемых фактах, которые дают возможность сделать однозначные выводы. Вот посмотрю экспертизу, вот тогда и решим как это назвать.
Но я бы еще хотел сказать и о самой структуре ГУРСМО. Я уже писал, что само создание ГУРСМО - это коррупционно рисковая структура, и дело здесь не в людях, которые там работают. Просто ничего подобного нет ни в одной цивилизованной стране, ни в одной армии НАТО. Это управление контролирует допуск к торгам поставщиков, написание технических условий, и само же контролирует качество поставленных товаров. То есть сами планируют, сами определяют условия торгов, сами контролируют свою работу, хорошее ли качество у тех, кого допустили и кто соответствует условиям. Ради того, чтобы создать это управление, у ВСУ забрали функции контроля качества - раньше за качество отвечали те, кто пользуется закупленными вещами. А в Минобороны Украины ввели удивительную новацию - за качество отвечают то же подразделение, которое и планирует закупки. Украинское "ноу-хау". Под давлением всесильного в МО советника Порошенко Юрия Бирюкова такую дурость сотворили, чтобы обеспечить ручной и единоличный контроль госзакупок. И безвольный Муженко отдал такую важную функцию ВСУ в ГУРСМО. А на руководство ГУРСМО Бирюков добился назначения своего друга Марченко.
Справедливости ради, немало поставщиков говорят, что взяток у них в ГУРСМО не брали, многие известные торги проходили безусловно честно. Но с другой стороны, есть и другие мнения - мы видели регулярные скандалы производителей бронежилетов из-за необоснованных преференций при закупках бронежилетов для фирмы "Темп", конкуренция в армии не поощрялась, на отдельных темах поставок созданы монополисты. Один из поставщиков Руслан Сан-Марино очень критично отзывался о системе закупок и ее организации, будучи участником торгов. Крупный скандал был как раз в апреле 2019-го. В 2018-м году был проведен конкурс бронежилетов, специально, чтобы выявить оптимальную модель, и наибольшее число баллов на конкурсе набрал не "Темп", а Харьковский завод средств индивидуальной защиты, а потом по согласованию с ГУРСМО харьковчане и киевская фирма "Баллистика" сделали совместную разработку, которую по логике конкурса должны были закупить. Но... в апреле 2019-го техусловия в ГУРСМО подменили! Переписали, чтобы опять выиграл "Темп", и "Темп", конечно, выиграл снова поставку 19 тысяч бронежилетов для армии.
И 22 апреля Довгий Олександр (Oleksandr Dovhyi) написал об этой позорной афере.
Ключевой фразой было:
"21 лютого 2019року під час лабораторних випробувань в Міністерстві оборони, на яких я був присутній особисто, було доведено, що всі бронежилети, які постачались, і продовжують постачатись до ЗСУ повністю втрачають свої балістичні властивості при намоканні або потраплянні під дощ, тобто пробиваються. З шести пострілів було отримано шість пробоїв.
Протокол випробувань №13/2019 від 21.02.2019р.
Я маю надію, що з цього приводу будуть прийняті міри, а причасні до цього покарані".
24 апреля, спустя два дня после публикации, ДБР открыла производство по закупке некачественных бронежилетов, и провело свои испытания - обстрел бронежилетов при намокании, результаты оказались те же, что и писал Довгий.
И вот если бы ГУРСМО отвечало только за планирование закупки и за технические условия, то к ним не было бы никаких претензий, была бы нормальная система распределения ответственности, как положено. Ну в чем проблемы? Но раз они на себя взяли весь цикл, то просто сами подставились, как Бирюкова и предупреждали еще три года назад.
Схема работы ГУРСМО настолько абсурдная и содержащая высокие коррупционные риски, что новый министр обороны Андрей Загороднюк в первом же интервью для Цензора заявил, что функцию контроля качества у ГУРСМО забирают.
АПДЕЙТ:
Сегодня министр обороны Андрей Загороднюк в комментарии Цензор.Нет заявил:
"Функция контроля качества уже отсоединена от ГУРСМО. Юридически это уже две разные структуры. В ближайшее время мы заменим руководителей подразделения по контролю качества, чтобы это были абсолютно независимые люди. Сейчас мы интервьюируем новых руководителей".
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