Главная Новости
21 января • обновлено в 11:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Контракт в ФСБ и паспорт РФ: СБУ разоблачила крымчанку-предательницу

Читать материал на украинском

Жительница оккупированного Крыма с гражданством РФ, которая сотрудничала с российскими спецслужбами, пыталась устроиться на работу в Минобороны Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, предательница претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок министерства.

"После событий 2014 года украинка, которая к тому проживала за границей, вернулась в Крым. Вскоре она переехала в Киев. Однако осесть на материковой части Украины не спешила – она ​​не имела ни постоянного места заработка, ни источники доходов. В это время крымчанка часто ездила в Россию и на полуостров, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Новости
"Могли удержать": Кривонос заявил, что ВСУ имели шанс остановить оккупацию Крыма

После контактов со спецслужбами РФ крымчанка пыталась занять должность в Минобороны, которая предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с высокопоставленными чиновниками стран-членов НАТО.

В СБУ отметили, что претендентка даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность. Но после проверки спецслужбами выяснилось ее российское гражданство и связи с ФСБ России.

Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену, которая карается до 15 лет тюремного заключения.

Предательница Украины

Предательница Украины

СБУ

Прописка в оккупированном Крыму

Прописка в оккупированном Крыму

СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ разоблачила бывшую военную Национальной гвардии, которую завербовали террористы "ДНР".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Россия - страна-агрессор предатель Служба безопасности Украины Крым
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
19
12
Смешно
4
Интересно
8
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Не понял, а кого "предала" крымчанка? Мумию дохлого ба,ндеры и фекальных нациков? Или истеричку фараон? А может воров-сволонтёров?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
фил филька
фил филька
а сколько таких которые проскочили в министерство обороны украины) и даже пусть паспорта рф нет, зато в голове полное осознание ненависти к упоротым маргиналам. выборы зе показали как много таких в украине. так что я верю что украина выздоровеет и упоротые меньшинство нациков уменьшится практически до нуля )))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Ну,и где она?Почему не зоне?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги