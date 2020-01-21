Контракт в ФСБ и паспорт РФ: СБУ разоблачила крымчанку-предательницу

Жительница оккупированного Крыма с гражданством РФ, которая сотрудничала с российскими спецслужбами, пыталась устроиться на работу в Минобороны Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, предательница претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок министерства.

"После событий 2014 года украинка, которая к тому проживала за границей, вернулась в Крым. Вскоре она переехала в Киев. Однако осесть на материковой части Украины не спешила – она ​​не имела ни постоянного места заработка, ни источники доходов. В это время крымчанка часто ездила в Россию и на полуостров, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора", – говорится в сообщении.

После контактов со спецслужбами РФ крымчанка пыталась занять должность в Минобороны, которая предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с высокопоставленными чиновниками стран-членов НАТО.

В СБУ отметили, что претендентка даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность. Но после проверки спецслужбами выяснилось ее российское гражданство и связи с ФСБ России.

Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену, которая карается до 15 лет тюремного заключения.

Предательница Украины СБУ

Прописка в оккупированном Крыму СБУ

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