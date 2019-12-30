Стоя "на калитке", можно купить себе дом: как украинцы зарабатывают миллионы на контрабанде

В Закарпатье практически в каждом приграничном селе работает "калитка", через которую несут тысячи сигарет в Евросоюз. И это не единственный способ по переправке контрабанды в Европу.

Курируют все это как местные власти, пограничники и силовики Украины, так и пограничные службы соседних стран. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Никто никого не убивал

Информация о том, что в Закарпатье якобы пытали и убили четверых сотрудников СБУ, которые приехали туда бороться с частной границей, не подтвердилась. Впервые такой фейк появился неделю назад на одном из Telegram-каналов, а затем его подхватил один из украинских сайтов. В пресс-службе СБУ такую информацию назвали бредом.

Операция силовиков в Закарпатье по выявлению контрабанды dpsu.gov.ua

Местные жители Закарпатья также рассказывают, что информация об убийстве СБУшников не более чем слухи. "В Закарпатье все друг друга знают, у кого-то кум на таможне, у кого-то сват в полиции. Никто это не подтвердил, все неправда", – рассказывает один из сотрудников областной администрации.

Частную границу накрыли еще в 2016 году

В Закарпатской области история с частной границей действительно была, но ее ликвидировали уже в 2016 году. Как выяснилось, некоторые жители Закарпатья в 2014 году умудрились приватизировать земельные участки вдоль границы с Венгрией на протяжении 150 км. Они воспользовались тем, что пограничники не имели средств для оформления этих участков.

"Никаких частных домов, через которые якобы проносили контрабанду, там не было. Потому что там ничего не строили. Там стояли вышки, с которых вели наблюдение за приближением пограничников", – рассказывает один из активистов из Закарпатья.

Частную границу в Закарпатье охраняли самодельные вышки Укринформ

Организатором всего этого считается житель области, этнический венгр Атилла Горват "Доки", местный контрабандист. Селяне приватизировали по 5 км земли вдоль границы, а потом все это передавалось нескольким людям "Доки". Участки засаживались кукурузой, картошкой, устанавливали вышки якобы для охраны урожая. С них на самом деле вели наблюдение за пограничниками. А в зарослях кукурузы можно было легко укрыться в случае чего.

Охранники частной границы были вооружены: у них были тепловизоры, прицелы с ночным видением, огнестрельное и травматическое оружие.

Понятно, что без поддержки местных правоохранителей, пограничников, а также венгерских пограничников такая частная граница не могла существовать. Тут провозили сигареты большими партиями, проводили нелегалов, а назад, говорят, ввозили наркотики.

Возле дома контрабандиста "Доки" dpsu.gov.ua

В конце 2015 и в 2016 году все земельные участки через суды стали возвращать назад. По некоторым из них судебные разбирательства еще не закончены.

Осенью 2017 года военная прокуратура с помощью вертолетов и бронетехники провела более 100 обысков у контрабандистов, задержала "Доки", но он вскоре был отпущен под домашний арест. Также задержали экс-руководителя Береговского Геокадастра Эрику Шинкевич. Правда, вскоре тоже отпустили, поскольку документы на передачу земли подписывала не она, а руководитель областного Геокадастра Токарь, который давно сбежал за границу. Вся операция закончилась пшиком.

Громкая операция силовиков закончилась пшиком dpsu.gov.ua

"Шинкевич на самом деле и предъявить нечего. В судах говорят, что на самом деле дана команда вести это дело, чтобы над головами судей тут вертолеты не летали. И все", – говорит адвокат из Закарпатья Александр Пересоляк.

В Закарпатье работают "калитки"

Частная граница в Закарпатье под руководством "Доки" была разрушена, однако это вовсе не означает, что контрабанда тут исчезла. Напротив, в селах, которые граничат с Венгрией, Словакией до сих пор существуют так называемые "калитки", сквозь которые несут сигареты.

"И в Березном, и в Берегово есть несколько так называемых "калиток", через которые проносят сигареты. Это у нас такой стандарт тут в Закарпатье", – говорит адвокат Пересоляк.

Кстати, "калитки" контролируют как пограничники, так и представители местной власти. Те, кто "стоит на калитке", за короткое время могут заработать себе на постройку хорошего дома. Также есть договоренности и с пограничниками со стороны Венгрии или Словакии. Без их участия такие дыры на границе не были бы возможны.

Вертолетами, дронами и катапультами

Контрабандисты постоянно выдумывают все новые и новые способы переправки товаров. Например, несколько лет назад в Ужгороде в одном из частных домов на окраине обнаружили подземный ход прямо на границу Словакии. Ход был оборудован рельсами и вагонеткой с прицепами, которая работала на электротяге. Таким образом перевозили контрабанду.

Причем обнаружили подземный ход немецкие правоохранители. Они заинтересовались, откуда у них в ночных клубах появляются контрабандные сигареты. Расследование привело в Словакию. А затем и к тому дому, откуда выкопали ход. Владельцы подземного хода получили небольшой срок.

Подземный ход был оборудован рельсами и вагонеткой

Часто для переправки сигарет в Европу используют и местных подростков. Они привязывают к себе блоки с сигаретами и просто перебегают линию разграничения. За это их называют "бегуны". В день они могут сделать сразу несколько ходок.

"На самом деле способов по переброске контрабанды существует много. И водолазы по реке проходят, иногда их ловят. Частные самолеты и вертолеты пролетают, квадрокоптеры перевозят пачки сигарет", – рассказывает житель Берегово.

И такая ситуация складывается не только в Закарпатье. Контрабанду переправляют и в Черновицкой, Харьковской, Львовской, Волынской областях.

9 мая этого года вблизи границы с Румынией пастух обнаружил рухнувший вертолет, который перевозил контрабандные сигареты. Вероятно, он летел очень низко, чтобы его не заметили пограничники и задел деревья. Пилотом оказался белорус, который приехал в Мукачево еще в марте, а потом исчез.

Вертолет разбился и пилот погиб Мукачево.нет

В мае прошлого года в селе Луковичи Черновицкой области нашли мотодельтаплан с контрабандой. Он не долетел до Румынии, но пилотов не нашли.

В Черновицкой области сигареты перевозил мотодельтаплан

А в 2015 году в селе Вишне-Немецкое (Словакия) неподалеку от украинской границы разбился вертолет Ми-2. Словацкая полиция обнаружила тела двух украинских пилотов и четырех выходцев из Юго-Восточной Азии. Таким образом через границу перебрасывали нелегалов.

Первый дрон с контрабандой зафиксировали осенью 2016 года возле Чопа, он перевозил сигареты. Владельца также задержали.

А вот несколько граждан Словакии освоили даже катапульт, с помощью которого перебрасывали со стороны Украины сигареты к себе в Словакию. В день это устройство переправляло 25 тысяч сигарет.

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