Контрабанда мобильных телефонов в Украине: журналист назвал высокопоставленного ''покровителя''

Задержанию крупной партии контрабандных мобильных телефонов, которую злоумышленники хотели провезти в Украину с Польши 12 октября, вероятно пытались помешать сотрудники ГФС и СБУ.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов на странице в Facebook. Он отметил, что осмотр микроавтобуса "Фиат Дукато" с подозрительным грузом на пункте пропуска "Ягодин" в Волынской области был проведен только 16 октября из-за звонков, которые "пошли по всей вертикали власти".

"Вначале звонили местные начальники. А апофеозом стал звонок из руководства СБУ начальнику Госпогранслужбы П.Цигикалу с просьбой отпустить машину, ведь все документы в порядке", - написал журналист.

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Оказалось, что под видом посылок германского почтового оператора "Премиум-пакет" с поддельными документами злоумышленники перевозили мобильные телефоны общей стоимостью, по данным сайта ГФС, более 83 тысяч долларов США.

Мобильные телефоны в количестве 3468 штук различных модификаций были в заводской упаковке торговых марок XIAOMI, APPLE, MOTOROLA, SONYERICSSON.

"За этим арестом стоит начало грандиозного скандала с контрабандой и уклонением от уплаты налогов с участием руководства силовых структур Украины, в который вовлечена компания из ЕС, которая зашла на рынок Украины под видом добропорядочного инвестора", - написал Бутусов.

"За один август 2018-го компания "Премиум-пакет" ввезла 120 машин с почтовыми посылками. Сколько из них было с реальными посылками, а сколько стало прикрытием для нелегального импорта? Почтовая компания стала соучастницей масштабной схемы по обману государства, и надо выяснить, насколько велик ущерб. Без участия почтовых работников отправить машину груза под видом посылок из Европы невозможно. Задержанная машина - далеко не первый такой груз. "Фиат" остановили именно потому, что такие машины проходили и ранее", - добавил он.

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