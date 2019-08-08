Контрабанда 400 кг кокаина: суд вынес скандальное решение и разозлил США

Троим из девяти подозреваемых в контрабанде в Европу 400 кг кокаина изменили меру пресечения на домашний арест.

Об этом сообщил на встрече с представителями Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Министерства юстиции США, первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба органа.

Так, отмечается, что членам международного синдиката назначили залог в размере от 3 до 100 млн грн. Однако вскоре троим из них сумму снизили до 500-570 тыс. грн, которые они внесли и были освобождены под домашний арест в ночное время суток без необходимости носить электронный браслет.

Вячеслав Аброськин Пресс-служба Нацполиции

Представители DEA в свою очередь выразили обеспокоенность тем фактом, что подозреваемые могут оказаться на свободе.

Руководитель Офиса DEA в Варшаве Джейсон Шумахер высоко оценил сотрудничество с украинскими правоохранителями, благодаря которому удалось провести масштабную спецоперацию по задержанию наркоторговцев, и выразил надежду, что все они окажутся в тюрьме.

Джейсон Шумахер Пресс-служба Нацполиции

"Это опасные люди. Мы будем дальше работать, чтобы они все понесли уголовную ответственность", – подчеркнул Аброськин.

Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Киевской области полиция за сутки изъяла 600 килограмм героина. Общая стоимость наркотиков составила $50 миллионов.

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