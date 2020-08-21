Нова правляча команда поспішила назвати Закон "Про оборонні закупівлі" "революцією". Однак якщо цікавитися не тільки ура-заявами, але й текстом самого закону, то документ доречніше було би назвати "контрреволюцією в оборонці". Адже про деякі з ухвалених змін міг тільки мріяти навіть Янукович, не кажучи вже про "свинарчуків".

Цей закон, якщо вивчити його уважніше, не тільки не "нівелює численні корупційні ризики при проведенні оборонних закупівель" і не "робить неможливими маніпуляції з непрозорим відбором виконавців та визначення ціни закупівель" - а навпаки посилює все це.

Фактично, автори та лобісти цього закону:

ДОЗВОЛИЛИ ЗАСЕКРЕЧУВАТИ навіть ПОСТАВКИ ПАЛЬНОГО, РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ (!). Такого не було навіть при "мародерах", з якими вони так затято "борються".

Це закріплено змінами, внесеними до Закону України "Про державну таємницю", зокрема, до статті 8. Після ухвалення "Революції у оборонних закупівлях" ця стаття доповнилася двома новими пунктами.

До державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом, відноситься

інформація:

…про найменування, загальну кількість, вартість озброєння, військової техніки,

боєприпасів, запасних частин та матеріалів до них, що закуповуються для потреб

військових формувань (правоохоронних органів);

{Пункт 2 частини першої статті 8 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 808-

IX від 17.07.2020}

про кількість, строки поставок військовим формуванням чи правоохоронним органам,

спеціальним формуванням Міністерства внутрішніх справ України для забезпечення їх

боєздатності основних видів пального (мастильних матеріалів), речового майна та

продовольства;

{Пункт 2 частини першої статті 8 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом № 808-

IX від 17.07.2020}

ЗАЛИШИЛИ узгодження "плану закупівель" (раніше він називався ДОЗ) парламентському Комітету нацбезпеки та оборони – тобто, закріпили те, що ще недавно "Слуги народу" називали "корупцією попередників". Не вірите? Прочитайте уважно п.1 ч.1 ст.5 Закону № 808-IX від 17.07.2020. Надихнувшись прикладом Лукашенка, ВІДНЕСЛИ СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ (кайданки, кийки, засоби, споряджені речовинами сльозогінної, світлошумової дії тощо) та спеціальний формений одяг, необхідний для виконання завдань структурними підрозділами виконавчої влади ДО ТОВАРІВ ОБОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. І, відповідно, створили підстави для засекречення їх закупівель. СТВОРИЛИ 6 НОВИХ ОРГАНІВ/СУБ’ЄКТІВ – при тому, що надмірна регуляція та монопольні повноваження прямо пропорційні корупції. Ба більше – є її джерелом. Структура оборонної галузі зокрема доповнилася такими вкрай потрібними органами, як:

• головний орган у сфері планування оборонних закупівель;

• головний орган у сфері здійснення оборонних закупівель;

• централізована закупівельна організація для потреб оборони;

• служба державного замовника - і це не державний замовник, він – окремо;

• уповноважений орган з державного гарантування якості;

• ще ХТОСЬ хто буде напрацьовувати методологію обрахунку коефіцієнту ефективності -

п.14 ч. 1 ст 1…

До речі, про уповноважений орган з державного гарантування якості. Він взагалі буде наділений безпрецедентними повноваженнями. Зокрема, стаття 39 нового закону передбачає, що "державне гарантування якості може здійснюватися на будь-якому етапі виконання державного контракту (договору)…..Виконавці державних контрактів (договорів) зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ представників уповноваженого органу з державного

гарантування якості…”

5. СТВОРИЛИ щонайменше 6 НОВИХ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, які мають

безпосередній вплив на процес відбору виконавців. Відтепер єдиний об’єктивний ринковий показник – вартість товару – у кращому разі буде враховуватися як 60% від всіх критеріїв оцінки пропозицій. Це прописано у ст.17 закону. І особисто я дуже чекаю на реакцію з цього приводу з боку НАБУ та ДБР. Бо ця зміна означає, що виробник, який запропонував на 40% нижчу ціну, ніж його конкуренти по конкурсу, легко може програти відбір, якщо не домовиться по одному з наступних критеріїв:

• Державне гарантування якості

• Керування планом якості

• Визначення вартості життєвого циклу товарів (п.1, ч.1, ст. 1, п.3, ч.1, ст.17)

• Визначення рівень забезпечення життєвого циклу

• Визначення (досі так і не зрозуміло ким) коефіцієнту ефективності (п.14 ч. 1 ст 1)

• Визначення локалізації виробництва як категорії відбору виконавців, із наданням дискреційних повноважень замовнику щодо визначення питомої ваги цього критерію в оцінці пропозицій, починаючи від 25 відсотків – іншими словами, "відкати" стартуватимуть від 25 % ! (пп.4 п.1, ч.1, ст.17).

Таким чином 40% оцінки пропозиції будуть складатися з непрозорих корупційних критеріїв, більшість яких будуть віддані у безпосереднє дискреційне відання новостворених органів. І "відкат" при цьому, схоже, буде головною рушійною силою процесу.

6. СТВОРИЛИ VIP-статус, який дозволяє надавати необгрунтовані ПЕРЕВАГИ "потрібним" фірмам, не зважаючи на жодні критерії. Мова – про статус "єдиного виконавця державного контракту” дає “виняткові можливості для

виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення” "п.9, ч.1, ст. 1).

• порядок проведення переговорів та укладення державного контракту з

єдиним виконавцем затверджує сам Кабмін;

• окремий порядок укладання державного контракту для єдиного виконавця розробляє Головний орган у сфері планування оборонних закупівель;

• Ціна контракту з єдиним виконавцем зумовлюватиметься виключно його власним бажаням, жодні критерії більше не (ч.2 ст.19) ;

• Розрахункова ціна у єдиного виконавця не змінюється і йому не загрожують жодні штрафи у разі:

1) неналежного виконання державного контракту (договору) з вини виконавця

2) прострочення термінів поставки з вини виконавця

7. СКАСУВАЛИ право МОУ закуповувати напряму товари військового призначення за імпортом без залучення "прокладок" (п 3, ч.1, ст.11)

8. НЕЙТРАЛІЗУВАЛИ (“дискримінували”, говорячи мовою закону) міжнародні

спеціалізовані організації, щоб вони не займалися демпінгом по відношенню

до славетних спецоекспортерів УОП (для "міжнародників" встановлені цінові фільтри, а для спецекспортерів УОП – жодних цінових обмежень). Тобто - business as usual для команди "революціонерів в оборонці" ( ч. 4 ст 11).

9. СТВОРИЛИ додаткові 5 умов дискваліфікації учасників від участі у відборі (Ст. 22), зокрема щодо відповідності “систем менеджменту у відповідних сферах діяльності (менеджмент якості, екологічний менеджмент, менеджмент харчової безпеки, менеджмент інформаційної безпеки тощо)”, “підтвердження відповідності учасників відбору таким критеріям здійснюється шляхом надання учасником відбору сертифіката відповідності від уповноваженого органу з державного гарантування якості”.

То чи можна назвати "революційним" закон, який де-факто посилює закритість та корумпованість оборонної галузі? Не думаю.