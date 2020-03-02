Конституционный суд рассмотрит законность люстрации экс-чиновников времен Януковича

Конституционный суд продолжит рассмотрение жалобы на закон "Об очистке власти", по которому ряд чиновников времен беглого экс-президента Виктора Януковича не могут занимать должности во власти.

Это произойдет во вторник, 3 марта. Соответствующая информация размещена в расписании суда на сайте ведомства.

Отмечается, что пленарное заседание КС начнется в 10:00, а вопрос люстрации запланирован первым пунктом в повестке дня.

КС рассмотрит законность люстрации экс-чиновников времен Януковича

В общем Конституционный суд рассмотрит жалобу на закон от 47 бывших чиновников и нардепов, которые считают свою люстрацию неправомерной. Последний раз ее рассматривали 16 января.

При этом, как подчеркивает "УП", заседание КС состоится накануне кадровых вопросов в Верховной Раде. Ведь уже на 4 марта ВР соберется на внеочередном заседании, чтобы рассмотреть "вопрос о Кабинете министров Украины, а также деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

Как сообщал OBOZREVATEL, комментируя решение Европейского суда по правам человека о нарушении прав уволенных по украинскому закону "Об очистке власти", министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине планируют создать комиссию, которая будет рассматривать жалобы чиновников, считающих свою люстрацию неправомерной.

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