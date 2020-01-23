Конкурс с отсрочкой. Почему затягивают с определением нового главы Госпродпотребслужбы?

Несмотря на то, что с конца октября Госпродпотребслужба Украины работает без главы и его первого заместителя, а конкурс на замещение вакантной должности руководителя этой структуры состоялся более месяца назад – имя нового председателя до сих пор не озвучено. Хотя, по данным OBOZREVATEL победитель конкурса давно определен. В чем причина такого промедления, особенно, после того, как прием документов от участников противозаконно был продлен на несколько суток – попробуем разобраться.

После увольнения председателя Госпродпотребслужбы Владимира Лапы конце октября в Кабмине объявили о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя этого ведомства. Предельным сроком подачи документов от претендентов было определено 18 ноября 2019 года. И, по нашим данным, на момент окончания приема документов на должность председателя Госпродпотребслужбы претендовали пять кандидатов: начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, бывший первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Сергей Мельничук, глава департамента АПК в секретариате Кабмина Александр Вержиховский, экс-заместитель председателя ветфитослужбы Виталий Башинский и предшественник Лапы, экс-председатель Госпродпотребслужбы Сергей Глущенко. А в последний день, 18 ноября, список претендентов пополнился еще 8 людьми, подавляющее большинство которых не имело никакого отношения к защите прав потребителей и к госслужбе в принципе.

Однако неожиданно для всех в Кабмине продлили сроки приема документов от претендентов. Причем, вопреки требованиям закона, сделали это через два дня после завершения предыдущего граничного срока: соответствующее решение было принято 20 ноября – и продолжало прием документов до 22 числа.

Учитывая, что претендентов на кресло главы Госпродпотребслужбы было более чем достаточно – такой шаг правительства был обусловлен вовсе не отсутствием выбора, а какими-то другими мотивами. Наши источники в Госпродпотребслужбе высказывали подозрение, что кому-то из высокопоставленных чиновников очень хотелось поставить главой ведомства "своего человека". Но этот кандидат по каким-то причинам просто не успел собрать необходимые документы.

Мы проанализировали имеющуюся в открытых источниках информацию о тех кандидатах, которые зарегистрировались для участия в конкурсе после его продления. И, сопоставив ее с тем, о чем рассказывали наши источники, предположили: отдельные чиновники могут быть заинтересованы в том, чтобы Госпродпотребслужбу возглавил Геннадий Гадзовский.

Геннадий Гадзовський Агрополит

Сейчас Гадзовский, согласно ЕРДПОУ, является руководителем и учредителем 4-х аграрных компаний – и при этом, судя по его же декларации о доходах, не имеет практически никакого имущества: не все движимое и недвижимое имущество зарегистрировано на его безработную на момент подачи декларации жену, Тамару Гадзовскую.

Наши источники утверждали, что лоббировать Гадзовского на должность мог заместитель министра экономики по вопросам аграрной политики Тарас Высоцкий. В свое время оба работали с одним из крупных агроолигархов Украины, для которого получить "своего" главу Госпродпотребслужбы было бы настоящим подарком. А вот насколько эффективной была бы эта структура под руководством человека без опыта в сферах, за которые отвечает Госпродпотребслужба – вопрос открытый.

Впрочем огласка в СМИ и пристальное внимание общественности к проведению этого конкурса сделали свое дело: Гадзовский головой Госпродпотребслужбы не стал. По нашей информации, победителем конкурса было признан бывший глава ведомства Сергей Глущенко – человек, которого в профессиональных кругах называли одним из самых достойных кандидатов.

Сергей Глущенко Зеркало недели

Во-первых, Глущенко имеет серьезный опыт управленческой деятельности и обладает подходящим для должности уровнем профессиональных знаний. Во-вторых, в 2015 году он ушел из Госпродпотребслужбы по собственному желанию – и работал советником министра аграрной политики и продовольствия Украины. В-третьих, господин Глущенко не замечен ни в скандалах, ни в связях с одиозными чиновниками, ни в лоббировании интересов отдельных бизнесменов. Все эти качества высоко ценятся в западных странах – возможно, потому Глущенко и был приглашен в качестве советника по правовым вопросам в Международную финансовую корпорацию (IFC), The World Вank Group. А также участвовал в создании Офиса эффективного регулирования (BRDO) в Украине, где он в последнее время возглавлял юридический сектор. Параллельно – работал над разработкой закона о ветеринарной медицине, который должен наконец приблизить Украину к европейским нормам и требованиям. Свои наработки он представил на заседании аграрного комитета ВРУ незадолго до проведения конкурса.

Впрочем, несмотря на то, что конкурс на замещение должности главы Госпродпотребслужбы давно проведен, имя победителя официально так и не названо. И причины задержки с представлением нового главы ведомства – одна удивительнее другой.

Сначала задержку с обнародованием информации о новом председателе Госпродпотребслужбы объясняли необходимостью прохождения им спецпроверки, которая длится 30 дней. Но 18 января на заседание Кабмина в рамках рассмотрения кадровых вопросов кандидатура Глущенко выносилась как рекомендуемая министром экономики Тимофеем Миловановым к определению победителем конкурса. Кроме Глущенко, Кабмин также рассматривал кандидатуры Супиханова, Кузина, Выдолоба и... Гадзовского. Среди прочего, как сообщили наши источники, на заседании правительства было отмечено, что кандидатуру Глущенко поддержал и парламентский комитет по вопросам аграрной политики.

Учитывая это, еще более странной выглядит появившаяся почти синхронно с упомянутым заседанием Кабмина информация о том, что аграрный комитет не согласовал кандидатуру Глущенко.

Такая противоречивая информация наталкивает на подозрение, что кому-то очень нужно затянуть время. Вот только с какой целью? OBOZREVATEL продолжит отслеживать развитие ситуации. Ведь власть декларирует намерения строить честное и справедливое государство. Так почему бы не начать процесс строительства с проведения действительно прозрачных конкурсов, где не будет места лоббированию и подковерным договоренностям?

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