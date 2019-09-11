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11 сентября • обновлено в 13:24
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"Конкретная подстава!" Сущенко рассказал об ужасах в колонии РФ

2.3т Читать материал на украинском

Украинский журналист Роман Сущенко, которого освободили из российского плена, рассказал о провокациях в колонии РФ.

"Да. Были и коварные вещи. В колонии произошло несколько попыток провокаций, попыток подставить. Вот, например. Я находился там в штрафном изоляторе, хотя, согласно их нормативам, меня должны были содержать в безопасном месте на общих основаниях", — отметил он в интервью "Укринформу".

По словам журналиста, администрация колонии разместила его в изоляторе, где отбывают наказание за тяжкие преступления и те, кто себя позиционирует как воры и не признает ни законов, ни правил, ни власти. Условия же содержания там очень строгие, а ограничения — ужасны.

Роман Сущенко

Роман Сущенко

Укринформ

"Меня разместили с соседом, который договорился с одним из "красных" (заключенные, работающие на администрацию колонии), чтобы тот достал провод для самодельного кипятильника. Сосед гулял в другом дворике и "красный" попросил меня передать этот провод. Я согласился, спрятал в одежде. А после прогулки инспектор встречает нас с металлоискателем. То есть, это конкретная "подстава" была!" — подчеркнул Сущенко.

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Он уточнил, что провокация была спланирована, чтобы снизить его статус.

"Я шел вторым, и обыск начали с того, кто шел впереди меня. Это дало время избавиться от проволоки. Но по глазам тех, кто делал обыск, было видно — настроены что-то найти, трижды обыскали", — добавил Сущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роману Сущенко, которого освободили из российской тюрьмы 7 сентября, запретили въезд в РФ на 20 лет.

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Персона
Роман Сущенко
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Это дало время избавиться от проволоки". Не иначе как сожрал проволоку)
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
А шо вон потом с проводом сделал, недорассказал "журналист"))
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Serov Oleg
Serov Oleg
хорошо,что подобных де.билов Россия отправила на окраину....
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