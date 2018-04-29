Конец АТО: штаб обратился к украинским воинам

Штаб АТО поблагодарил украинских военнослужащих за проявленный профессионализм и высокий патриотический дух во время совместного выполнения боевых задач на Донбассе по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Соответствующее обращение опубликовано на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook в связи с окончанием антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей и началом 30 апреля операции Объединенных сил под командованием генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"Благодаря совместным усилиям личного состава всех видов и родов войск Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины задачи, возложенные военно-политическим руководством государства по защите нашей страны от коварного противника, достойно выполнены", - написано в заявлении.

"Защищая свой народ, свою землю, свою страну в этой гибридной "войне без правил", Вы проявили лучшие черты защитников родины, продемонстрировали верность Военной присяге и готовность к самопожертвованию ради украинского народа и соборности нашего государства", - говорится в обращении.

Как писал "Обозреватель", командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев ранее озвучил главное отличие новой операции на Донбассе от АТО.