Конец АТО: появился список населенных пунктов в зоне боевых действий

Волонтер Роман Доник опубликовал перечень населенных пунктов, которые входят в зону боевых действий по новым правилам в связи с началом проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

"Перечень населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, входящих в зону боевых действий согласно новым правилам в связи с началом проведения Операции объединенных сил. Все остальные населенные пункты до границ с Харьковской и Днепропетровской областей входят в "зону безпеки", – пояснил он в Facebook.

По словам волонтера, для безопасных населенных пунктов ничего не поменяется до отдельного распоряжения командующего операцией ОС.

"Обо всех ограничениях и создании районов "ограниченного доступа" и "запрещенного доступа" командование ООС будет оповещать заранее. Ну, насколько это будет нужно в зависимости от обстоятельств и оперативной обстановки", – подчеркнул Доник.

Как сообщал "Обозреватель", 30 апреля на Донбассе завершается АТО, и начинается Операция объединенных наций.