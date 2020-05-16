Викриття у "представника" т.зв "ЛНР" Дейнего російського громадянства - це ризиковий крок з боку нашої влади. Настільки ризиковий, що я тепер чекаю від Кремля атветку про подвійні та пострійні громадянства українських політиків.

А взагалі - навіть не знаю, кому заяви про російське "підданство" спрямовуються. Точно не росіянам, які самі паспорт і давали, і набивали опудало з кодовою назвою "представник ЛНР" російськими вказівками діяти в інтересах Кремля. І точно не мешканцям окупованих територій, які частково вже отримали або подались на російські паспорти. Тому це - або західні посередники (які за великим рахунком і так знають, хто стоїть за сепаратистами, але підуть на будь-які умови, які забезпечать мир (або хоча б непорушність лінії зіткнення) і якщо на них погодиться Україна).

Або українська громадська думка. І тут два варіанти розвитку подій. Перший - це постійне доведення українцям , що незаконні збройні угруповання на Донбасі - це російські збройні угруповання. Бо у нас і на 7 році війни у частини людей проблеми з ідентифікацією ворога.

А другий складніший варіант, але він більше у логіці тих, хто представляє Україну в ТКГ. Точніше тих, хто підписував документи про Консультативну раду та погодився на включення представників ОРДЛО до переговорного процесу. Справа у тому, що тепер можна видавати Дейнего за російського представника, як би не називалась його посада. І ключове в останньому реченні його друга, а не перша частина. Тобто, для української громадської думки він лишатиметься російським представником, але - підписуватиме документи і офіційно може бути включеним до всіляких новостворених груп як "представник ЛНР". До речі, ще питання: а чия це гра і звідки взялась копія паспорта Владислава Дейнего в українських представників?

А ось єдиний варіант, де "російське громадянство" представника незаконних збройних угруповань буде однозначно йти на користь України - це міжнародні суди, в яких доводиться причетність Росії до збройної агресії України та фінансування міжнародного тероризму. Але для цього російське громадянство "переговорників від бойовиків" треба пред'являти у суді.