"Компромисс — посередине Днепра": Цимбалюк предупредил, чем чреваты уступки России

Готовность некоторых кандидатов в президенты Украины искать компромисс с Россией может закончиться тем, что оккупанты попросту разделят нашу страну пополам.

Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Давайте-ка вспомним, кто у нас из украинских кандидатов собрался договариваться с русскими? Ага, если ты хочешь договориться с теми, кто хочет, чтобы тебя не было, возникает закономерный вопрос: так где же компромисс? Где же середина? Потому что компромисс — это середина. Возможно, наших российских "партнеров" устроил бы компромисс посередине Днепра. Но, мне кажется, это не приемлемо. И по сути наша гарантия, чтобы выжить с таким соседом, — это армия", — сказал он.

Россия оккупант "Аргумент"

Цимбалюк также подчеркнул, что украинцам не стоит забывать о том, что любимой идеей общества страны-агрессора является полная ликвидация государства Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк предупредил, что в России готовятся меры для поглощения временно оккупированной территории Донбасса. Первые шаги могут быть предприняты уже после выборов президента Украины, которые прошли 31 марта.

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