Компенсация за катастрофу самолета МАУ: в МИД озвучили окончательную позицию Украины

Украина больше заинтересована узнать правду об обстоятельствах трагедии с самолетом МАУ, который был сбит иранскими ракетами вскоре после вылета из международного аэропорта в Тегеране утром 8 января 2020 года, чем в получении денежной компенсации.

Такую позицию, в том числе и родных жертв катастрофы, озвучил заместитель главы Министерства иностранных дел, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном Евгений Енин. Деталями он поделился в интервью иранской службе "Радио Свобода".

По словам дипломата, общая позиция Украины и семей погибших в авиакатастрофе над Тегераном заключается в том, что расследователи должны установить точную причину трагедии с самолетом, которая привела к гибели всех 176 пассажиров и членов экипажа на борту. А уже после этого, подчеркнул Енин, в зависимости от причин катастрофы, и будет обсуждаться выделение компенсаций.

"Вопрос правды нас волнует гораздо больше, чем вопрос денег. И это не моя позиция, моя прихоть как руководителя делегации, это – требования семей погибших, которые хотят знать, что случилось тогда. Мы ни при каких условиях не согласимся на деньги в обмен на правду", – заявил заместитель главы МИД.

Он добавил, что именно понимание правды сможет объективно определить уровень компенсаций, на которые могут претендовать родные погибших, а также авиакомпания и в целом государство Украина.

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