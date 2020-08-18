Компенсация за катастрофу самолета МАУ: в МИД озвучили окончательную позицию Украины

Украина больше заинтересована узнать правду об обстоятельствах трагедии с самолетом МАУ, который был сбит иранскими ракетами вскоре после вылета из международного аэропорта в Тегеране утром 8 января 2020 года, чем в получении денежной компенсации.

Такую позицию, в том числе и родных жертв катастрофы, озвучил заместитель главы Министерства иностранных дел, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном Евгений Енин. Деталями он поделился в интервью иранской службе "Радио Свобода".

По словам дипломата, общая позиция Украины и семей погибших в авиакатастрофе над Тегераном заключается в том, что расследователи должны установить точную причину трагедии с самолетом, которая привела к гибели всех 176 пассажиров и членов экипажа на борту. А уже после этого, подчеркнул Енин, в зависимости от причин катастрофы, и будет обсуждаться выделение компенсаций.

"Вопрос правды нас волнует гораздо больше, чем вопрос денег. И это не моя позиция, моя прихоть как руководителя делегации, это – требования семей погибших, которые хотят знать, что случилось тогда. Мы ни при каких условиях не согласимся на деньги в обмен на правду", – заявил заместитель главы МИД.

Он добавил, что именно понимание правды сможет объективно определить уровень компенсаций, на которые могут претендовать родные погибших, а также авиакомпания и в целом государство Украина.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

ранее Иран отказался выплатить компенсацию "Международным авиалиниям Украины" за сбитый в январе самолет, потому что лайнер был застрахован европейскими фирмами, заявил председатель Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани.

Со своей стороны заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин отметил, что это заявление Сулеймани было или ошибочно переведено, или вырвано из контекста.

Енин также добавил, что Ирану не удастся избежать выплаты компенсации авиакомпании МАУ за сбитый украинский самолет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что заявление иранских представителей о якобы невыплате МАУ компенсации за сбитый самолет, не является официальной позицией страны. Он подчеркнул, что украинская сторона не обращает внимание на него и продолжает переговоры.

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