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Компенсация за катастрофу самолета МАУ: в МИД озвучили окончательную позицию Украины

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
4,9 т.
Компенсация за катастрофу самолета МАУ

Енин озвучил окончательную позицию Украины по компенсации от Ирана за катастрофу самолета МАУ.

Украина больше заинтересована узнать правду об обстоятельствах трагедии с самолетом МАУ, который был сбит иранскими ракетами вскоре после вылета из международного аэропорта в Тегеране утром 8 января 2020 года, чем в получении денежной компенсации.

Такую позицию, в том числе и родных жертв катастрофы, озвучил заместитель главы Министерства иностранных дел, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном Евгений Енин. Деталями он поделился в интервью иранской службе "Радио Свобода".

По словам дипломата, общая позиция Украины и семей погибших в авиакатастрофе над Тегераном заключается в том, что расследователи должны установить точную причину трагедии с самолетом, которая привела к гибели всех 176 пассажиров и членов экипажа на борту. А уже после этого, подчеркнул Енин, в зависимости от причин катастрофы, и будет обсуждаться выделение компенсаций.

"Вопрос правды нас волнует гораздо больше, чем вопрос денег. И это не моя позиция, моя прихоть как руководителя делегации, это – требования семей погибших, которые хотят знать, что случилось тогда. Мы ни при каких условиях не согласимся на деньги в обмен на правду", – заявил заместитель главы МИД.

Он добавил, что именно понимание правды сможет объективно определить уровень компенсаций, на которые могут претендовать родные погибших, а также авиакомпания и в целом государство Украина.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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УкраинаКрушение украинского Boeing 737 в ИранеМинистерство иностранных дел УкраиныМАУЕвгений Енин
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  2. Расследования