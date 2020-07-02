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Компания "Мостострой", которая принадлежит экс-нардепу Продивусу продолжает свою незаконную деятельность

Глеб Иванов
Расследования
1,3 т.
Компания 'Мостострой', которая принадлежит экс-нардепу Продивусу продолжает свою незаконную деятельность

Компания "Мостострой", которая принадлежит экс-нардепу Продивусу продолжает свою незаконную деятельность.

Компания "Мостострой", которая принадлежит бывшему народному депутату Владимиру Продивусу, продолжает проводить свою незаконную деятельность.

По-прежнему, на улице Промышленная, 4 в Голосеевском районе Киева на земельном участке общей площадью около 17 гектаров лежат терриконы песка, продолжают грузовиками вывозить с площадки.

Площадка несколько недель назад уже останавливалась, однако сейчас вывоз песка возобновилось.

Напомним, что дело по "Мостострою" продолжается давно. Компания использовала этот земельный участок незаконно, и в декабре 2018 договор аренды с "Мостостроем" был расторгнут.

Вместо производственных площадей, которые компания должна была здесь создать, она складировала песок, незаконно добытый в русле реки Днепр без спецразрешений различными пиратскими компаниями, в частности компанией "Собі", которая фактически и проводит операционную деятельность на площадке.

Был установлен факт нецелевого использования земельного участка, задолженность по арендной плате перед бюджетом в размере более 100 млн гривен, а также то, что "Мостострой" незаконно отдал этот земельный участок в субаренду своей дочерней компании "Мостострой-Транс" без согласования Киевского городского совета.

Эти причины легли в основу проекта решения о расторжении договора. В декабре 2018 договор был расторгнут. Несмотря на то, что прошло уже полтора года, песок продолжают вывозить – очередь из фур выстроилась на территории.

Решение Киевсовета о расторжении договора аренды

Решение Киевсовета о расторжении договора аренды

Решение Киевсовета о расторжении договора аренды

Решение Киевсовета о расторжении договора аренды

Этот песок вывозится незаконно без разрешительных документов различными компаниями, которые используют этот песок у себя на строительстве или для изготовления бетона.

Сейчас данный земельный участок находится в коммунальной собственности и никаких оснований на пользование ею "Мостостроем", "Мостостроем Транс" или ООО "КСП ГРУПП", (которой они перепродали бы существующее имущество) оснований нет.

Группа компаний пыталась обжаловать решение Киевсовета о расторжении аренды в суде, но в начале мая этого года суд отказал в исковом заявлении в полном объеме. Тем не менее, мошенническая схема продолжает работать. Имущество "Мостостроя", а это фактически будочки с охранниками, переоформили на основании договора покупки

Компания "Мостострой", которая принадлежит экс-нардепу Продивусу продолжает свою незаконную деятельность

Компания "Мостострой", которая принадлежит экс-нардепу Продивусу продолжает свою незаконную деятельность

Постановление суда об аресте имущества

Постановление суда об аресте имущества

Постановление суда об аресте имущества

Постановление суда об аресте имущества

Ссылка на полное решение суда.

Сообщение прокуратуры Киева

Сообщение прокуратуры Киева

Заявление следователям Голосеевского УП ГУ ЧП в г. Киеве

Заявление следователям Голосеевского УП ГУ ЧП в г. Киеве

Заявление следователям Голосеевского УП ГУ ЧП в г. Киеве

Заявление следователям Голосеевского УП ГУ ЧП в г. Киеве

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