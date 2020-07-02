Компания "Мостострой", которая принадлежит экс-нардепу Продивусу продолжает свою незаконную деятельность.

Компания "Мостострой", которая принадлежит бывшему народному депутату Владимиру Продивусу, продолжает проводить свою незаконную деятельность.

По-прежнему, на улице Промышленная, 4 в Голосеевском районе Киева на земельном участке общей площадью около 17 гектаров лежат терриконы песка, продолжают грузовиками вывозить с площадки.

Площадка несколько недель назад уже останавливалась, однако сейчас вывоз песка возобновилось.

Напомним, что дело по "Мостострою" продолжается давно. Компания использовала этот земельный участок незаконно, и в декабре 2018 договор аренды с "Мостостроем" был расторгнут.

Вместо производственных площадей, которые компания должна была здесь создать, она складировала песок, незаконно добытый в русле реки Днепр без спецразрешений различными пиратскими компаниями, в частности компанией "Собі", которая фактически и проводит операционную деятельность на площадке.

Был установлен факт нецелевого использования земельного участка, задолженность по арендной плате перед бюджетом в размере более 100 млн гривен, а также то, что "Мостострой" незаконно отдал этот земельный участок в субаренду своей дочерней компании "Мостострой-Транс" без согласования Киевского городского совета.

Эти причины легли в основу проекта решения о расторжении договора. В декабре 2018 договор был расторгнут. Несмотря на то, что прошло уже полтора года, песок продолжают вывозить – очередь из фур выстроилась на территории.

Решение Киевсовета о расторжении договора аренды

Решение Киевсовета о расторжении договора аренды

Этот песок вывозится незаконно без разрешительных документов различными компаниями, которые используют этот песок у себя на строительстве или для изготовления бетона.

Сейчас данный земельный участок находится в коммунальной собственности и никаких оснований на пользование ею "Мостостроем", "Мостостроем Транс" или ООО "КСП ГРУПП", (которой они перепродали бы существующее имущество) оснований нет.

Группа компаний пыталась обжаловать решение Киевсовета о расторжении аренды в суде, но в начале мая этого года суд отказал в исковом заявлении в полном объеме. Тем не менее, мошенническая схема продолжает работать. Имущество "Мостостроя", а это фактически будочки с охранниками, переоформили на основании договора покупки

Компания "Мостострой", которая принадлежит экс-нардепу Продивусу продолжает свою незаконную деятельность

Постановление суда об аресте имущества

Постановление суда об аресте имущества

Ссылка на полное решение суда.

Сообщение прокуратуры Киева

Заявление следователям Голосеевского УП ГУ ЧП в г. Киеве