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"Коммунизм — это модно": всплыли скандальные факты о страницах Слядневой в соцсетях

3.2т Читать материал на украинском

Назначенная замглавы Службы внешней разведки Екатерина Сляднева на своих страницах в запрещенных в Украине "ВКонтакте" и "Одноклассниках" состоит в группах знакомств с иностранцами, а также в сообществе "Коммунизм – это модно".

На этот факт обратил внимание офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). В качестве доказательств он опубликовал скриншоты страниц Слядневой в указанных соцсетях.

Офицер отметил, что последний раз новая замглавы СВР заходила в "Одноклассники" 30 апреля. После этого активность на странице была зафиксирована 25 июля. Сляднева сразу после своего назначения удалила фото и немного почистила историю. Что касается "ВКонтакте", то там она была последний раз в 2018 году.

Екатерина Сляднева

Екатерина Сляднева

fakty.com.ua

Новости
Поклонница российских соцсетей: всплыли скандальные факты о замглаве Службы внешней разведки

"Интересные сообщества "Знакомства с иностранцами на расстоянии и общение". Или личная жизнь, или уже тогда работала на "контору". Почему не удалила и здесь информацию? Скорее всего нет доступа к странице. Ну и вишенка на торте – сообщество "Коммунизм – это модно". Судя по ее возрасту, коммунизм ее коснулся не сильно, если только не преследует ее по жизни, как и многих сторонников Советского союза", – пишет Штефан.

Скриншоты страниц Слядневой в запрещенных соцсетях

Скриншоты страниц Слядневой в запрещенных соцсетях

Facebook Анатолия Штефана

Скриншоты страниц Слядневой в запрещенных соцсетях

Скриншоты страниц Слядневой в запрещенных соцсетях

Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, новым главой Службы внешней разведки Украины стал Владислав Бухарев. Он – народный депутат Украины от "Батьківщини". В 2014 году работал заместителем главы ведомства при Валентине Наливайченко. Также три года (до 2010-го) занимал должность заместителя главы ГФС.

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Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
"Професіонали" рулять ((((((
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