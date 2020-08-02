МоваЯзык

Топ-темы:

Комбриг ВСУ указал на особую "миссию" Гиркина для России

Марина Лисничук
Расследования
7,1 т.

  • Россия, вероятно, возлагает особую "миссию" на экс-главаря "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова)

  • Такое мнение высказал командир 95-й бригады полковник ВСУ Максим Миргородский

  • Он отметил, что Гиркин единственный из всех полевых командиров "Л/ДНР" остался жив

  • Тогда как других – "Моторолу", "Гиви", Захарченко и Безлера – давно ликвидировали

  • Комбриг ВСУ предположил, что Стрелков для РФ ценнее и его специально "держат для чего-то"

Миргородский рассказал о 'миссии' Гиркина

Россия возлагает особую "миссию" на Гиркина, – комбриг ВСУ Миргородский.

Бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не просто так дал трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое наделало много шума в Украине.

У единственного из оставшихся в живых известных лидеров террористов есть какая-то другая цель, обозначенная теми, кто его вообще отправил в Украину. Об этом в комментарии "Фактам" заявил командир 95-й бригады полковник ВСУ Максим Миргородский.

"Дурака сюда не прислали бы. Он приехал со своей командой, которая теперь рассредоточилась и набирала еще людей", – сказал он.

Командир 95-й ОМБр обратил внимание на тот факт, что на данных момент из всех полевых командиров "Л/ДНР" в живых остался только Гиркин. Тогда как остальных давно ликвидировали.

"Моторола", "Гиви", Захарченко, Безлер – все, кого поддерживали одурманенные кремлевской пропагандой граждане, кто стоял у истоков войны и знал правду, уже на том свете", – отметил Миргородский.

Полковник ВСУ предположил, что Гиркин стал единственным, кому дали возможность избежать такой участи, возможно, потому, что он более ценный.

"Чем остальные. Его специально держат для чего-то", – добавил Миргородский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаВойна на Донбассетеррористы "ДНР"Россия - страна-агрессорДмитрий ГордонИгорь Гиркин (Стрелков)
Поделиться в Facebook
  2. Расследования