Комбриг ВСУ указал на особую "миссию" Гиркина для России
Россия, вероятно, возлагает особую "миссию" на экс-главаря "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова)
Такое мнение высказал командир 95-й бригады полковник ВСУ Максим Миргородский
Он отметил, что Гиркин единственный из всех полевых командиров "Л/ДНР" остался жив
Тогда как других – "Моторолу", "Гиви", Захарченко и Безлера – давно ликвидировали
Комбриг ВСУ предположил, что Стрелков для РФ ценнее и его специально "держат для чего-то"
Россия возлагает особую "миссию" на Гиркина, – комбриг ВСУ Миргородский.
Бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не просто так дал трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое наделало много шума в Украине.
У единственного из оставшихся в живых известных лидеров террористов есть какая-то другая цель, обозначенная теми, кто его вообще отправил в Украину. Об этом в комментарии "Фактам" заявил командир 95-й бригады полковник ВСУ Максим Миргородский.
"Дурака сюда не прислали бы. Он приехал со своей командой, которая теперь рассредоточилась и набирала еще людей", – сказал он.
Командир 95-й ОМБр обратил внимание на тот факт, что на данных момент из всех полевых командиров "Л/ДНР" в живых остался только Гиркин. Тогда как остальных давно ликвидировали.
"Моторола", "Гиви", Захарченко, Безлер – все, кого поддерживали одурманенные кремлевской пропагандой граждане, кто стоял у истоков войны и знал правду, уже на том свете", – отметил Миргородский.
Полковник ВСУ предположил, что Гиркин стал единственным, кому дали возможность избежать такой участи, возможно, потому, что он более ценный.
"Чем остальные. Его специально держат для чего-то", – добавил Миргородский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признался в причастности к убийству в апреле 2014 года украинцев Владимира Рыбака, Юрия Дяковского и Юрия Поправко.
Дмитрий Гордон заявил, что интервью с Гиркиным было сделано в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Он также заверил, что материалы беседы были переданы в Гаагу.
При этом в СБУ уточнили, что интервью инициировал сам журналист.