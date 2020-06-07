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7 июня • обновлено в 23:31
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Комбриг элитного батальона "ДНР" из России рассказал, как воевал против Украины

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Командиром штурмового батальона так называемой республиканской гвардии "ДНР", которая воевала против Украины на Донбассе, был российский военный Евгений Иванов с позывным "Копье".

Об этом рассказали сами пропагандисты из "ИА "Новороссия", которые записали интервью с террористом (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Евгений Иванов

Евгений Иванов

Скрин видео

Известно, что россиянин также воевал в Чечне. "В Донецк пришел убивать украинцев из России в мае 2014 года", – отметил украинский журналист и блогер Денис Казанський.

Информация, которую обнародовали пропагандисты об Иванове

Информация, которую обнародовали пропагандисты об Иванове

Скриншот

Сам полковник "ДНР" Иванов рассказал пропагандистам, что в войне на востоке Украины считает себя "добровольцем".

"Я – доброволец. Я поехал туда добровольно, не за деньги воевать", – заявил он, утверждая, что приехал на Донбасс после событий в Одессе.

"События в Одессе повергли в шок. Как так? Русских бьют. Я не смог сидеть на месте. Когда убивают русских, а Бандера становится героем, то такие товарищи нам совсем не товарищи", – разразился пропагандой российский наемник.

В интервью он также рассказал о "военной элите" "ДНР" – так называемой республиканской гвардии – и о том, что подчинялся его батальон напрямую главарю "республики" Александру Захарченко.

Иванова прозвали "взбунтовавшимся комбатом", заявили пропагандисты. На вопрос о причине такого прозвища он ответил:

"Было такое. Приходилось иногда. Ну мы же не "терпилы" – постоянно сидеть в окопах. Когда мне говорят: "Посиди, подожди". Когда я вижу, что противник укрепляется и, как они называют, переходит в "ползучее наступление", тем самым постоянно продвигается вперед, сокращая расстояние. Сокращать расстояние более 400 метров, а как я потом буду работать по противнику? Была угроза попадания батальона в оперативное окружение".

Фрагмент интервью с россиянином, воевавшим за "ДНР". Осторожно! Видео снято пропагандистами!

Как писал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном Донецке террористы "ДНР" похитили супругу гражданина Испании Евгению Йепес-Веньесу.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе российская пропаганда
Персоны
Денис Казанский Александр Захарченко
Место
Украина Донецк
Теги
пропаганда Новости Донбасса Новости ДНР ДНР террористы "ДНР" видео
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