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8 октября • обновлено в 13:29
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"Купите карту!" Комбат ВСУ жестко разнес план по отводу войск

26т Читать материал на украинском

Командир одного из батальонов 93-й бригады Вооруженных сил Украины Сергей Плахотник осудил план власти по разведению войск на Донбассе. Он предупредил, что освобожденные позиции украинской армии тут же займут российские оккупанты.

Кроме того, на своей странице в Facebook он жестко раскритиковал министра иностранных дел Украины Вадима Пристайка, который также настаивает на разведении войск как части мирного плана.

"Карту купите! А я тем временем куплю за ящик водки билет в первый ряд, чтобы посмотреть, как представители власти посетят Петровское, а президент гарантирует безопасность его жителей. Разве что власть сепарская", – возмутился защитник Украины.

Сергей Плахотник

Сергей Плахотник

Facebook Сергей Плахотника

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Он подчеркнул, что от Петровского до позиций ВСУ – от 1,5 до 3 км. Плахотник рассказал, что в боях за эту землю пали четыре его бойца, а со временем и множество военнослужащих других батальонов.

"И основная проблема в том, что мы будем оставлять свои позиции, а сепары – имитировать уход с никому не нужной Викторовки, и отойдут именно на Петровское. На предмет настроений жителей этого села и соседней Стилы иллюзий быть не может. Передайте Пристайко: его уже обманули", – эмоционально подытожил комбат.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Опять кремльбляди закидали своими высерами! Значит правильно говорит комбат!
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руденко евгений
руденко евгений
Кульшин Владимир, тем более странно слышать ваши высказывания, тем более дело касается стратегических задач, и комбат точно не знает всю подноготную этих вопросов. Я тоже офицер. Но не помню, чтобы у меня хоть раз возникла мысль делиться полученным приказом с теми, для кого он не предназначен. Некогда писать рапорт: откажись его выполнять устно и иди под трибунал. Повторю: я не обсуждаю слова комбата, я даже не стал его читать, я осуждаю его действия, как командира регулярной армии.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
руденко евгений, Вы ошибаетесь. В армии я служил офицером, поэтому знаю, что говорю. На выполнение приказа иногда отводится минуты и бегать с протестными рапортами нет времени. Нужно принимать решение сейчас и сразу. От этого часто зависят жизни твоих бойцов!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну комбат прям акадэмик. Где и кто видел умного военного, если у них ума только выполнять команды. Это как увидеть умного боксера. Кому интересно что он думает? А что думает начальник ЖЭКа?
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филипп филипыч
филипп филипыч
"Плахотник рассказал, что в боях за эту землю пали четыре его бойца, а со временем и множество военнослужащих других батальонов"- типа мало, надо еще?))
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70rus xxx
70rus xxx
филипп филипыч, тоже обратил внимание.
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