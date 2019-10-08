"Купите карту!" Комбат ВСУ жестко разнес план по отводу войск

Командир одного из батальонов 93-й бригады Вооруженных сил Украины Сергей Плахотник осудил план власти по разведению войск на Донбассе. Он предупредил, что освобожденные позиции украинской армии тут же займут российские оккупанты.
Кроме того, на своей странице в Facebook он жестко раскритиковал министра иностранных дел Украины Вадима Пристайка, который также настаивает на разведении войск как части мирного плана.
"Карту купите! А я тем временем куплю за ящик водки билет в первый ряд, чтобы посмотреть, как представители власти посетят Петровское, а президент гарантирует безопасность его жителей. Разве что власть сепарская", – возмутился защитник Украины.
Сергей Плахотник
Facebook Сергей Плахотника
Он подчеркнул, что от Петровского до позиций ВСУ – от 1,5 до 3 км. Плахотник рассказал, что в боях за эту землю пали четыре его бойца, а со временем и множество военнослужащих других батальонов.
"И основная проблема в том, что мы будем оставлять свои позиции, а сепары – имитировать уход с никому не нужной Викторовки, и отойдут именно на Петровское. На предмет настроений жителей этого села и соседней Стилы иллюзий быть не может. Передайте Пристайко: его уже обманули", – эмоционально подытожил комбат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
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